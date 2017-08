Rosický jako Berger? Hašek popsal, jaký pokrok může přijít po 3 startech

Také pro hráče, který hrál za Dortmund a Liverpool, na Spartě končil bohatou kariéru poznamenanou řadou zranění. Sezona 2008/09 ještě Bergrovi vyšla, na podzim sezony 2009 nastoupil naposledy v srpnu, pak se po operacích kolena už zpátky na ligové trávníky nevrátil a ukončil kariéru. Rosický zatím od loňského návratu na Letnou zasáhl pouze do dvou ligových zápasů jako střídající hráč.

Srovnávat tak Bergrův a Rosického příběh není úplně od věci. "Když jsem jako trenér přišel do Sparty, tak jsem měl v týmu Patrika Bergera. Patrik byl podobný případ jako Rosa, měl zdravotní problémy, trápilo ho koleno atd. Aby byl o level před ostatními, na to potřeboval odehrát tři zápasy v řadě, to se však stalo asi jen dvakrát nebo jednou," vzpomíná bývalý hráč Sparty, který dnes vede Bohemians.

Byla to jedna z nejneočekávanějších událostí prvního kola HET ligy. Návrat Tomáše Rosického na trávník se odehrál téměř po roce, ani on však nezabránil tomu, aby Sparta ve svém úvodním duelu nového ročníku na domácím stadionu s Bohemians jen remizovala 1:1. Současný kouč "klokanů" Martin Hašek se o šestatřicetiletém záložníkovi rozpovídal v pořadu televize O2 TV TIKI TAKA.

Pokroky v Bergrově výkonnosti prý byly znatelné zápas od zápasu. "V prvním utkání, když nastoupil po zranění, byl všude o metr pozdě, v druhým tak o dvacet centimetrů, až v tom třetím všechny ostatní převyšoval. Fanoušek asi čeká, že Rosický nastoupí a Spartu spasí, ale to je úplná blbost. Může na tom být zdravotně tak, že hraje, otázkou je, jaký může podat výkon, když nemá herní praxi," pokračuje Hašek.

Přesto podle něj bude stačit Rosickému mnohem kratší čas k návratu do optimální formy. "Průměrný hráč, kdyby měl za sebou to, co on, by se vracel půl roku nebo rok. Tomáš, protože je geniální fotbalista, potřebuje mnohem míň. Ale ani nejgeniálnější hráč není schopen s minimální herní praxí pomoct tak, jak se čeká. Nemůžeme si myslet, že nastoupí s Bělehradem a Spartu zachrání," domnívá se Hašek.

Objeví se Rosický skutečně v základní sestavě? Podle trenéra Andrey Stramaccioniho je pravděpodobnější, že začne opět mezi náhradníky, nevyloučil však ani opačnou možnost. "Ještě musím rozhodnout. Ale hrál po dlouhé době a tohle bude druhý zápas ve čtyřech dnech. Na to musíme také myslet. Nejspíš ho postavím až v průběhu utkání," uvedl kouč Sparty.