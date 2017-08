Uhrin po konci Boleslavi: Je to promrhaná šance, ale musíme dát hlavy nahoru

Co rozhodlo?

„Utkání jsme jednoznačně pokazili, vedli jsme 1:0 a udělali jsme zbytečnou penaltu. Do té doby si soupeř nevěděl rady.“

Berete to jako promrhanou šanci?

„Ano, beru to jako promrhanou šanci, musíme jít dál, dát hlavu nahoru. Nedá se nic dělat. Domnívám se, že to bylo velice dobré utkání. Měli jsme to rozhodnout my, měli jsme dvě obrovské šance, které jsme nedali. Soupeř nás potrestal po našich hrubých chybách. Myslím, že se pořád zlepšujeme, ale chyby děláme pravidelně.“

V prvním utkání jste měli druhý poločas slabší, nyní taky. Cítíte to jako problém?

„Nemyslím si, že teď byla druhá půle úplně slabší. Chybí nám trochu dynamika v zápasech. Mohli jsme rozhodnout ve druhém poločase, měli jsme i hodně šancí.“