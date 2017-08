Vrba na Rumuny protočí sestavu: Hrát na 0:0 by byla sebevražda

S Plzní ho ve středu večer čeká těžká práce. Pavel Vrba má za úkol přivést mužstvo do základní skupiny evropských pohárů. Pokud v odvetě 3. předkola Ligy mistrů uspěje s rumunským FCSB (první zápas 2:2), má jistotu minimálně Evropské ligy a může si zhluboka vydechnout. Koho do klíčového duelu pošle? „Sestava nebude stejná, jako v Bukurešti ani jako ta s Duklou,“ prohlásil západočeský kouč na předzápasové tiskové konferenci.

Kde je největší síla Rumunů?

„Mužstvo Steauy sází spíš na ofenzivní fotbal, určitě jsou silnější v ofenzivě, než v defenzivě. Jejich způsob hry souvisí s jejich herním myšlením i výběrem hráčů. Mají k dispozici nejlepší hráče z Rumunska a okolí, z toho to vychází.“

Ukázala Steaua v utkání doma (remíza 2:2) úplně všechno?

„Viděl jsem je ve všech soutěžních zápasech této sezony plus v utkání s námi. Fotbal, co praktikují, je stejný. Středeční zápas pro všechny z nás bude výjimečný, v takových se většinou podávají i jiné výkony. Samozřejmě je možné, že nás něčím překvapí.“

Jaký je zdravotní stav vašich hráčů?

„Nějaké zdravotní problémy v mužstvu jsou, kdo nastoupí a bude k dispozici, uvidíme až zítra po rozcvičce.“

Plánujete nějaké změny v sestavě?

„Říkal jsem už před prvním zápasem v Rumunsku, že nás čeká náročných 14 dní. Některé hráče budeme točit, nebude to o 12 lidech, aby tuhle zátěž odehráli. Sestava nebude stejná jako ta s Duklou a ani jako ta v Bukurešti.“

Bude pro Rumuny velké oslabení, že nemůže hrát jejich opora Budesku?

„V zápase s námi podal vynikající výkon, patřil k jejich nejlepším hráčům. Spíš toho lituji, že tak skvělý hráč na trávníku zítra nebude.“

Snažíte se působit na psychiku hráčů, aby neměli v hlavě hrát na remízu 0:0, která Plzni stačí k postupu?

„Po zápase na Steaue jsem říkal, že hrát na nula nula je sebevražda. V mužstvu máme zkušené hráče, mají za sebou zápasy, které byly náročné. Věřím, že si z toho vezmou ponaučení. Už nejsme ta Plzeň, co začínala v evropských pohárech, máme za sebou nějakých šest let v Evropě. To je obrovská výhoda.“

Cítíte se jako favorit na postup?

„Šance jsou pořád padesát na padesát, to nebudu měnit. Moc dobře víme, že pohárové utkání není liga. Začínáme za stavu 2:2. Jakákoliv nekoncentrace nebo nedisciplinovanost se nám může vymstít. Myslím, že tohle dvojutkání je neustále hodně otevřené.“