Šest stoperů? Nevím, no. Rulík rozesmál Trpišovského a spol. Taktiku Sparty nechápe

Díky domácí remíze 1:1 s Olomoucí v posledním nadstavbovém kole Chance Ligy fotbalisté Sparty přeci jen pronikli do evropských pohárů, konkrétně do předkola Konferenční ligy. Byla to ale remíza utrápená, kterou Letenští urvali i díky tomu, že v závěru bylo na trávníku prakticky šest stoperů. „To nejde,“ nechápe nastavenou taktiku trenér hokejové reprezentace Radim Rulík, který svou reakcí rozesmál další hosty show Tiki-Taka.

„Museli jsme reagovat - a to na výsledek našeho zápasu, ale také utkání v Plzni. Měli jsme před sebou malý cíl, o jakém jsme před sezonou ani nechtěli přemýšlet, ale bylo důležité ho splnit. Proto jsme volili defenzivní variantu,“ popisoval taktiku v závěru duelu s Olomoucí trenér Sparty Luboš Loučka.

Jeho tah ale příliš nechápal kouč české hokejové reprezentace Radim Rulík, který se k situaci vyjádřil v show Tiki-Taka na stanici Oneplay Sport. „No nevím, no,“ reagoval po dlouhém mlčení a rozesmál diváky. „Je to stejné, jako kdybychom v hokeji vedli nad Švýcary 1:0, potřebovali deset minut před koncem nedostat gól a všichni by hráli obránce. A řekli bychom, ať se celý tým postaví kolem brány. To nejde,“ vysvětloval 59letý trenér.

„Někdo totiž musí na buly, ne,“ smál se kouč Slavie Jindřich Trpišovský. „Samozřejmě někdo musí na buly, ale nejlepší obrana je být na puku. Ne se bránit, ale mít puk pod kontrolou. Rozumím, že se bavíme o fotbale, ale tam je to přeci podobné, jen s míčem,“ reagoval Rulík.

Naopak Luděk Zelenka měl pro nastavenou taktiku pochopení. „Sparťané v tom zápase už hráli o jedinou věc, aby se dostali do předkola Konferenční ligy, což se jim povedlo. Možná to je trochu dehonestující, ale Luboš Loučka splnil úkol, kvůli kterému byl angažovaný. V kontextu posledních dvou mistrovských titulů to ale vypadá trochu směšně,“ přiznává bývalý ligový útočník.

Sparta teď má před sebou několik týdnů na regeneraci, hledání nového trenéra a také posílení stávajícího kádru. Na trhu už je aktivní, po přestupu Santiaga Enemeho je blízko také zisk Dominika Hollého z Jablonce.