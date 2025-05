Co zaznělo při Superdebatě: peníze, rozhodčí, propojení s kluby i názory na nadstavbu

Podporovatelé ve volbách

Trunda: „Pane Blažku, vaše oznámení na kandidaturu jsem se dozvěděl prostřednictvím informací od pana Pelty. Setkávám se s tím, že podpora je vám zařizovaná na základě historických vazeb z politické sféry. Chtěl bych se zeptat, jestli to považujete za korektní a zda si nemyslíte, že v případě vašeho vítězství by se fotbal vrátil do devadesátkových let?“

Blažek: „Kandidaturu jsem oznámil sám. A že vám o tom řekl pan Pelta? To nevím, asi s panem Peltou mluvíte častěji než já. Kdybych měl vyprávět, co slyším a co se povídá kdo a kde za kým stojí… Já tuhle hru nehraju. Pokud máte nějaké informace, prosím, řekněte to, řekněte mi tady, kdo co komu říkal. Mě podporuje Sparta, jsem za to rád, ale nepřeceňuji to.“

Trunda: „Potkal jsem se i se zástupci Sparty. Nejprve s panem Čuprem, měl jsem možnost i osobní schůzky s panem Křetínským. Proběhla velmi korektně. Pak mi přirozenou cestou vyjádřili podporu pan Tvrdík i pan Šádek. Nesmírně si toho vážím, ale já chci získat důvěru napříč, nechci s nikým bojovat.“

Fousek: „Jsem pyšný na svoji neklubovost. Respektuji každého, ale opírám se pochopitelně především o podporu krajů a okresů v Čechách i na Moravě.“

Trunda: Jestli mi shání hlasy Martin Svoboda, zvaný Chřestýš? Potkávám se se všemi. Potkávám se s panem Šádkem, který má v Plzni pana Svobodu. Účastním se jednání, kde byl i on.“