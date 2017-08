Ščasný o kyperských soupeřích: Plzeň půjde dál, Slavia to bude mít těžké

Ještě když vedl letenský tým, právě APOEL se mu postavil do cesty v základní skupině EL. Byla z toho dvě vítězství (2:0 a 3:1). „Přehráli jsme je se vším všudy,“ vybavuje si Zdeněk Ščasný.

Má Slavia dobré šance procpat se přes APOEL do Ligy mistrů?

„Když jsme se Spartou dostali APOEL, věděl jsem, že je to špičkový kyperský klub vedený výborným trenérem. Opakovaně hráli Ligu mistrů. Není pro ně problém si pořídit hráče za ceny, za které dnes nakupuje Slavia nebo Sparta. Případně jim dát takové smlouvy. Věděl jsem, že to bude těžký soupeř, na druhou stranu určitě hratelný. Což se nakonec potvrdilo.“

Kde jste objevil slabé stránky Nikósie?

„V první řadě bych oba zápasy oddělil. U nich jsme hráli v době, kdy už neměli žádnou šanci na postup. Kdyby ji měli, zápas by asi vypadal jinak. Na Spartě jsme byli od začátku do konce jednoznačně lepší. Byli jsme ve výborné formě a Kypřany přehráli se vším všudy. Diktovali jsme tempo hry a vysokým presinkem jim nedali moc šancí. Vysoko jsme získávali balony, což jim dělalo vážné problémy. To si vybavuji jako zásadní věc.“

Tento týden APOEL smetl rumunský Viitorul v prodloužení 4:0 a postoupil…

„Jen se potvrdilo, že v domácím prostředí jsou obrovsky silní. K tomu si připočítejte složité klima. Slavii nečeká nic jednoduchého. Naštěstí hraje až večerní zápas ve 20.45 hodin, což je už snesitelné. Vzpomínám si na Mladou Boleslav vedenou Miroslavem Koubkem, která hrála s Larnakou. Dostala 0:3 a hráči mluvili o strašných podmínkách.“

Bude i Larnaka pro Plzeň nepříjemná?

„Bude. Je to strašně zrádný los. Ani jeden soupeř nepatří do kategorie jednoduchých, na oba se musíte precizně připravit. Kyperská špička je hodně kvalitní, v týmech hraje dost cizinců a hodně dobrých hráčů. Ale po sportovní stránce by AEK neměl být pro Plzeň nepřekonatelný soupeř.“

Kyperské celky si kupují drahé cizince, cílí zejména na ofenzivní hráče. Je předpoklad, že směrem dozadu by mohli mít problémy?

„Nemyslím si to. APOEL jsem viděl na jaře naživo, kdy jsem byl na Kypru. Tenkrát propustili dánského trenéra se španělským pasem. Místo něj přišel nový kouč, kterého odvolali po prvním prohraném zápase s Viitorulem. Ale k vaší otázce, oni mají kvalitu i v defenzivě. Mezi jednotlivými řadami bych neviděl rozdíl.“

Kdybyste měl porovnat kyperský fotbal s českým. Co byste řekl?

„Špičkových týmů na Kypru je pět a všechny jsou naprosto srovnatelné s naší špičkou. Už dlouho jsou na naší úrovni, což tvrdím bez jakéhokoliv uzardění. A oproti nám mají daleko víc proskautovaný a propracovanější systém výběru zahraničních hráčů i trenérů.“

Po všem, co bylo řečeno, věříte oběma českým klubům na postup?

„Přestože Plzeň vypadla s Bukureští, má natolik zkušený tým i trenéra, že by dvojzápas měla zvládnout. Nechtěl bych předjímat zápas Slavie. APOEL vypadá jako jednoduchý soupeř, ale podle mě to budou mít hodně složitý. Možná složitější než v Bělorusku.“