Mladíkům odvolali gól z půlky! Chaluš: Spadlo to tam, pak přiběhl sudí

Mohli si přiblížit postup do semifinále, jenže… Česká fotbalová devatenáctka ve druhém zápase na EURO v divokém závěru sahala po cenné remíze s Portugalskem, ale nedočkala se jí. Kapitán Matěj Chaluš v 90. minutě poslal míč do sítě, ale turecký rozhodčí Ali Palabiyik gól neuznal. Češi prohráli 1:2 a v sobotu se střetnou s domácí Gruzií o postup do semifinále.