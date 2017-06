Costův vyhazov SMSkou přijde Chelsea na miliony. Kam střelec půjde?

Že SMSky do zahraničí stojí hodně peněz, říkáte? Co si asi potom říkají v londýnské Chelsea. Tam je totiž jediná taková zpráva může přijít i na miliony liber. Vedení úřadujícího anglického mistra přidělal vrásky trenér Antonio Conte, který nejlepšího střelce týmu Diega Costu vyrazil po telefonu. Ve znovu nakopnuté přetahované o španělského útočníka kvůli ní najednou půjde o podstatně nižší sumy peněz.

Diego Costa zase jednou způsobil poprask, a přitom nemusel strávit ani minutu na hřišti. Po zápase španělské reprezentace s Kolumbií (2:2) odhalil novinářům, že je na odchodu z Chelsea, neb s ním trenér Antonio Conte poněkud neosobně, skrze SMS zprávu, oznámil, že s ním nepočítá.

To, že se Costa rozhodl téma soukromé konverzace zveřejnit rozhodně dopomůže k jeho odchodu. Problémem ale je, že Chelsea za něj zdaleka nevyinkasuje tolik, kolik by si představovala. Podle odhadů britských médií by se prodejní částka nemusela ani blížit té, za kterou Chelsea Costu přivedla z Atlétika Madrid, tedy 32 milionů liber (969 milionů korun). Přitom ještě v lednu jej mohli prodat do Číny za víc než dvakrát tolik.

O španělského kanonýra se má zajímat Arsenal i Manchester United, anglický mistr ale jistě bude upřednostňovat prodej za hranice před případným posílením rivalů. Prvním ve frontě na Costovy služby je samozřejmě Atlético Madrid, za které 28letý střelec válel mezi lety 2010 a 2014.

Tam ale nastává problém, Atlético má zakázané přestupy a jakákoli nová posila by mohla naskočit do hry v jeho dresu až na začátku příštího roku. A Diegu Costovi se i přes lásku ke španělskému městu i červeno-bílému klubu nechce půl roku jen tak válet na pláži a nekopnout si do míče. „Všichni ví, že miluji Atlético i život v Madridu. Ale být pět měsíců bez fotbalu by bylo těžké. Chci jen hrát, nic víc,“ řekl španělským novinářům.

<p>Chelsea si díky pátečnímu vítězství na hřišti West Bromwich dopředu zajistila titul v anglické Premier League. Velký podíl na tom má trenér Conte, nové posily, nebo tradiční opory. Podívejte se ve videu, jak Blues dokráčeli k titulu! </p> Po dvou letech opět na trůnu. Takhle Chelsea dokráčela k titulu

V tu chvíli vstupuje do hry AC Milán. Prioritou italského giganta, kterého nově vlastní bohatá čínská firma, je získat Costu na přestup. O něm už dokonce zástupci Rossoneri rokovali s hráčovým agentem Jorge Mendesem, a narozdíl od jiných zájemců jako jediní nehodlají kupovat pod cenou - nabízejí Chelsea 40 milionů liber (1,2 miliardy korun). Reálná je ale i varianta, že Costa už v létě přestoupí do Atlétika a na San Siru bude mít jen půlroční "azyl" formou hostování.

Důvodem naštvání šéfů Blues není jen to, že teď všichni vědí, že Chelsea musí zoufale Costu prodat. Nad slunce jasné je i to, že stejně zoufale bude i shánet náhradu. A rivalové, od kterých se snaží nového hroťáka získat, tak nebudou prodávat zrovna levně. Hlavní cíl Chelsea, její bývalý talent Romelu Lukaku, který válí za Everton, by měl dokonce přijít na neuvěřitelných 100 milionů liber (přes 3 miliardy korun).

Jedna věc je jistá. I po poměrně hladkém zisku titulu bude na Stamford Bridge v létě pořádně rušno, a změny v týmu nebudou zrovna kosmetické.