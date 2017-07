To je vtip?! Bonucci jde z Juventusu do AC Milán, Del Piero se divil

Italský reprezentační obránce Leonardo Bonucci přestupuje z Juventusu do AC Milán. Turínský celek, kde třicetiletý stoper strávil sedm let a získal s ním šest mistrovských titulů, za svou dosavadní oporu obdrží 40 milionů eur (miliarda korun). Bonucci podepíše s "Rossoneri" smlouvu na pět let, která mu vynese deset milionů eur za sezonu plus bonusy.