Real slavil, James mluvil o odchodu. Teď to neřeš, vynadal mu Ramos

Dny kolumbijského štírka Jamese Rodrígueze v Realu Madrid se pomalu, ale jistě krátí. A veřejně se o tom nebojí mluvit ani samotný fotbalista. Těsně po triumfu „bílého baletu“ na MS klubů v Japonsku uvedl, že jeho odchod je ve hře. To se však nelíbilo kapitánovi Sergiu Ramosovi. Ten svého spoluhráče pořádně zpražil. „Dneska opravdu není den na to, aby se řešily osobní záležitosti,“ rozčílil se španělský reprezentant poté, co madridský klub obdržel vítěznou trofej.