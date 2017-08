Největší přestup na spadnutí? Neymar je blíž PSG, už se směje z Dubaje

Barcelona ho chce udržet, spoluhráči přes média prosí, aby zůstal. Jenže hvězdný Neymar už se podle všeho rozhodl a chce odejít do PSG. Zvěsti o šokujícím přestupu, který by měl francouzský klub vyjít na rekordních 222 milionů eur (5,77 miliard korun), podpořil sám hráč na svém Instagramu. Neymar totiž odcestoval do Dubaje.

Několik zahraničních zdrojů přineslo zprávu o tom, že by měl Neymar už v úterý večer absolvovat zdravotní prohlídku v hlavním městě Kataru Dauhá. Brazilec to na svých sociálních sítích přiživil, protože opustil Čínu, kde měl sponzorské povinnosti, a zamířil do Dubaje., odkud je to do Dauhá letadlem jen čtyři hodiny.

Neymar sice přímo nepotvrdil, že cestu podnikl kvůli přestupu do PSG, ale všechno tomu nasvědčuje. S francouzským celkem by měl podepsat smlouvu na 6 let a stát se nejlépe placeným fotbalistou světa s týdenním platem kolem 14,5 milionů korun.

Možná i proto působí Neymar na fotkách velmi spokojeně a směje se na všechny strany. Fanouškům zároveň ve vzkazu naznačil, že o peníze mu v první řadě nejde. „Vím, jaké je to být v nouzi a vím, jaké to je mít všeho dost. Naučil jsem se, jak být šťastný v každé situaci.“

Chce tím Neymar říct, aby mu fanoušci nevyčítali odchod z Barcelony do PSG kvůli penězům? Pětadvacetiletého útočníka musí pochopitelně lákat více věcí, v novém klubu by dostal absolutní svobodu na hřišti a byl by ústřední postavou. To se mu v Barceloně v éře Lionela Messiho jen tak nepodaří.

Peníze ale budou hrát v přestupu zásadní roli. PSG totiž za Neymara bude muset zaplatit výstupní klauzuli v hodnotě skoro šesti miliard korun. Tím se Brazilec stane s obrovským náskokem nejdražším hráčem v dějinách. Megapřestup se, zdá se, přiblížil.