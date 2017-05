Pelta se cítí nevinen. Jednalo se o lobbing, vysvětluje jeho právník

„Klientovi bylo sděleno obvinění ze tří trestných činů. Ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení při správě cizího majetku, ale pozor, ve formě návodu. To znamená, že klient měl ovlivňovat, respektive navádět dva úředníky - zaměstnance ministerstva školství - jak nakládat s dotačními programy, ale pro spolky, ne pro FAČR. Aby uvolnili z prostředků pro sport největší koláč pro tyto spolky, ne že chtěl v první řadě nejvíc pro fotbal, nebo pro sebe," řekl pro Sport Šerák.

Nešlo podle něj o peníze pro FAČR, ale obecně pro sport. Pelta je totiž zároveň místopředsedou České unie sportu a působí i v olympijském výboru. "Klient nevyjednával za FAČR, už vůbec ne za sebe, ale jako statutární zástupce svazů, jako představitel sportovních spolků. Měl lobbovat o co největší peníze pro celý sport," doplnil Šerák.

Pelta se podle něj cítí nevinen. "Klient si je absolutně jist, že se ničeho protiprávního nedopustil. Vypovídal, vyčerpávajícím způsobem odpovídal na všechny otázky, všechno vysvětlil. Nemá co skrývat. Necítí se vinen, nemá obavy," řekl Šerák.

Podle informací serveru Seznam.cz se náměstkyně Kratochvílová domlouvala s Peltou na přípravě dotačních programů. Rozdělování dotací pak podle policejních dokumentů ovlivňovali ve svůj prospěch nebo ve prospěch svých blízkých. Policie má nahrané jejich hovory.

Podle Šeráka se ale Pelta neobohacoval. "Obvinění se v žádném případě netýká uplácení při rozdělování dotací, že by něco sliboval a podobně. Rozhodně to není o tom, že by se obohacoval," uvedl Šerák.

O návrhu vrchního státního zastupitelství na uvalení vazby rozhodne dnes dopoledne Obvodní soud pro Prahu 1. Peltova advokáta návrh žalobců překvapil. "Kontaktoval jsem soud, ale zatím přesné důvody návrhu vzetí do vazby nevím," dodal Šerák, který rovněž potvrdil, že obviněna byla i FAČR jako právnická osoba.