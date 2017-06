Masopustův pohár má vítěze. Gólman pomohl vyrovnat a chytil dvě penalty

Vydat se na zteč soupeřovy branky byl jeho nápad. „Potřebovali jsme vyrovnat, vrhli jsme proto všechno do útoku,“ popisuje brankář Matouš Trmal.

„Byl to můj nápad, trenér mi to nenařídil. Ptal jsem se jenom kapitána, jestli tam mám jít, říkal, ať jdu,“ dodává. „Šel tam sám,“ přiznává ředitel školy Bedřich Romek, jenž zároveň vykonával funkci vedoucího mužstva. „Jsou dobrý kolektiv, který maká a věří si,“ oceňuje morální vyspělost svých žáků.

Povedlo se. Trmal, jenž je brankářem výběru do 19 let prvoligového 1. FC Slovácko, se po rohovém kopu prosadil. „Usmálo se na mě štěstí, že mě míč trefil do hlavy a pak jsme to tam nějak doklepli,“ připomíná šťastný okamžik, který byl prodlužován nejistotou, než míč za čárou potvrdil asistent rozhodčího.

Připomenul si, jak v pražském derby Dukla-Bohemians uspěl na Julisce před rokem brankář hostí Zdeněk Zlámal. „Ten je taky od nás, z Moravy, “ upozorňuje Trmal, že se Zlámal narodil v Přerově a jeho rod pochází z nedalekého Hulína. Asi to nebyla tedy náhoda…

Došlo na střely ze značky pokutového kopu. Trmal chytil dva, jeho spoluhráči čtyřikrát nezaváhali. „Penalty jsou loterie, usmálo se opět na mě štěstí,“ znovu se poddává metafyzickým jevům. Nejlepším brankářem turnaje byl ovšem vyhlášený jeho protihráč z týmu Lipí. „Vůbec mě to nemrzí,“ zdůrazňuje Trmal. „Znám ho, chytá za Bohemku a podával výborné výkony,“ oceňuje soupeře. „My máme nejlepšího hráče, střelce a hlavně pohár. Co víc si můžeme přát!“ staví prospěch kolektivu na první místo.

Pohár Josefa Masopusta patří mezi uznávané trofeje. „Ač pan Masopust nebyl brankář, byl to vynikající fotbalista, získal Zlatý míč, hrál ve finále mistrovství světa,“ prokazuje mladík ze Starého Města znalosti historie. „Jsem rád, že jsem mohl turnaj hrát,“ tvrdí přesvědčivě.

Radost neskrýval ani ředitel školy Bedřich Romek. „Kluci mi slíbili, že jedou do Prahy vyhrát,“ odhaluje vzájemné vztahy. „Ve finále jsme byli už potřetí, tak jsme asi dozráli,“ vítá zápis do kroniky.