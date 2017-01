Kanada v Kladně. Rváč Gratton letěl vzduchem, bitkou nakopl oba týmy

Kdy se pobije? Teď? V příštím zápase? Už aby to bylo… Čekání na první bitku kanadské posily Kladna Joshe Grattona se protáhlo na sedm utkání. Poprvé dopadly pěsti majitele 86 startů a 294 trestných minut v NHL na obličej soupeře ve WSM lize v pondělí v domácím zápase proti Jihlavě (5:2).

Iniciátorem potyčky z 9. minuty první třetiny paradoxně nebyl drsňák Gratton, nýbrž obránce Dukly Vlastimil Bilčík. Ryšavý zadák shodil rukavice a na 34letého rodáka z Brantfordu, který se předtím proletěl vzduchem po drsném hitu od Jana Říhy, vystartoval.

Bum! Bum! Rána střídala ránu, Bilčíkova helma se válela po ledové ploše. Pěstní výměna názorů skončila remízou, kladenský útočník uštědřil svému sokovi více ran, bitkařský grif získaný v NHL a KHL, kde dva roky působil v dresu nechvalně proslulých jatkařů z Čechova, se projevil.

VIDEO: Podívejte se na první bitku Joshe Grattona v Česku





Pro oba kohouty zápas hned po bitce skončil. Gratton, který před příchodem do Kladna působil ve Finsku v týmu Ässätu Pori, byl vyloučen na dvě minuty za napadení a následně obdržel i trest na 5 minut plus do konce utkání za shozené rukavice. Stejnou sazbu vyměřili rozhodčí i Bilčíkovi.

Dva tisíce fanoušků na kladenském stadionu Grattona ocenily bouřlivým potleskem a bitku kvitovali i jeho spoluhráči. "My jsme i tak nastoupili do zápasu dobře, ale po té bitce Joshe jsme se ještě zvedli a celkově se nám to utkání hodně povedlo," těšilo útočníka domácích Patrika Machače.

"Ta bitka nakopla oba týmy, nás i Jihlavu, která začala ve velkém dohrávat souboje, byl to dobrý impuls, pomohlo nám to," řekl klubovému webu Rytířů křídelník Ladislav Zikmund.

Ke spokojenosti měli oba borci důvod, Kladno ve šlágru zvítězilo díky třem gólům v poslední periodě 5:2 a ke druhé Dukle se v tabulce přiblížilo na rozdíl jediného bodu. První jsou České Budějovice, Rytíři porazili Jihlavu popáté z posledních šesti duelů.

"Pro diváky to bylo určitě krásné utkání se vším všudy - bylo tam nasazení, bitka, góly. Myslím, že jsme byli celých šedesát minut lepší tým a po dlouhé době jsme hráli celých šedesát minut," shrnul utkání trenér Rytířů František Kaberle.