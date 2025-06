Cityzens přejeli Juventus pěti góly, uspěl i Real. Jak vypadá pavouk play off MS klubů?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Fotbalisté Manchesteru City na mistrovství světa klubů porazili 5:2 Juventus, vyhráli i třetí zápas na turnaji ve Spojených státech a do osmifinále jdou z prvního místa skupiny G. Real Madrid porazil Salcburk 3:0 a ovládli skupinu H. „Bílý balet“ narazí v úterním osmifinále na Juventus. O dva body za Realem skončil po výhře 2:0 nad Pachucou saúdskoarabský al-Hilál, který v další fázi vyzve City.

Manchester poslal do vedení už v deváté minutě Doku, záhy ale po chybě v rozehrávce brankáře Edersona srovnal Koopmeiners. Přesto šel favorit do kabin s náskokem, v 26. minutě Kalulu zazmatkoval a centrovaný míč si špatným prvním dotykem srazil do brány.

Ve druhé půli Cityzens rozhodli dalšími třemi góly. Nejprve skóroval zblízka Haaland, pro kterého to byla ve 24 letech 300. branka v kariéře. V 69. minutě Foden a čtvrt hodiny před koncem se prosadil výstavní ranou o břevno Savinho. V závěru jen zkorigoval skóre Vlahovič. Manchester porazil Juventus po šesti vzájemných duelech a třech předchozích prohrách.

Ve druhém utkání skupiny Al-Ajn ze Spojených arabských emirátů zdolal 2:1 Wydad Casablanca a obsadil třetí příčku. Obrat dokonal v 50. minutě Kaku.

Favorizovaný Real rozhodl proti Salcburku v závěru úvodního dějství, kdy se trefili Vinícius Júnior a Valverde. V závěru přidal pojistku García, který se stejně jako Valverde prosadil na turnaji podruhé. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa podruhé za sebou vstřelili tři branky.

Proti Juventusu by se měl do hry zapojit kanonýr Kylian Mbappé. Kapitán francouzské reprezentace vynechal skupinovou fázi kvůli prodělané infekci trávícího traktu. "Nechci se dívat moc dopředu. Mysleli jsme si, že Kylian už bude k dispozici pro tento zápas, ale nestalo se tak. Teď máme čtyři dny. Jsem optimistický, ale zároveň opatrný," citovaly agentury Alonsa.

Postup mezi 16 nejlepších týmů si zajistil i al-Hilál. O vítěznou trefu se v první půli postaral Davsárí, konečné skóre stanovil až v závěrečném nastavení Leonardo. Saúdskoarabský vicemistr se utká s Manchesterem City v noci z pondělí na úterý. Pachuca prohrála na turnaji všechny tři zápasy.

Skupina G:

Juventus Turín - Manchester City 2:5 (1:2)

Branky: 11. Koopmeiners, 84. Vlahovič - 9. Doku, 26. vlastní Kalulu, 52. Haaland, 69. Foden, 76. Savinho.

Wydad Casablanca - Al-Ajn 1:2 (1:1)

Branky: 4. Mailula - 45.+1 Laba z pen., 50. Kaku

Skupina H:

Al Hilal - Pachuca 2:0 (1:0)

Branky: 23. Davsárí, 90.+5 Leonardo.

Salcburk - Real Madrid 0:3 (0:2)

Branky: 40. Vinícius Júnior, 45.+3 Valverde, 84. García.