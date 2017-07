Přestupy NHL ONLINE: Mladý bek Slavin zůstane v Carolině 7 let

ODCHOD Z NHL - Další dánský talent v NHL? Kdepak, tohle nevyšlo. Přitom Nicklas Jensen měl nakročeno skvěle, na draftu v roce 2011 byl volen hned v 1. kole (29. pozice) Vancouverem, ale nikdy se nedokázal pořádně prosadit. Canucks ho v průběhu let zkusili jen ve 24 zápasech a později ho vyměnili do Rangers. Tam letos odehrál 7 utkání a odchází do KHL, kde bude válet za Jokerit.

#Jokerit and Nicklas Jensen have agreed on a 1-year deal (+option for 2018-19). Jensen was 2nd in goal scoring in the AHL last season. #KHL pic.twitter.com/sucWTlaHY6