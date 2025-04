Tomášek podepsal v NHL: Míří za McDavidem. Odměna za snovou sezonu i výhodná smlouva

Veřejně se o tom spekulovalo v posledních dnech, insideři o zprávě věděli už několik týdnů. Český útočník David Tomášek se stěhuje ze švédského Färjestadu do Edmontonu. Splní si dlouholetý sen, zahraje si NHL. S 57 body nejproduktivnější hráč švédské ligy podepsal s Oilers roční kontrakt v hodnotě 1,2 milionu dolarů. Co je ještě podstatnější, smlouva je jednocestná, takže v případě působení v AHL by reprezentant bral stejné peníze jako v hlavním týmu. „Dostal jsem příležitost splnit si sen a litoval bych po zbytek života, kdybych ji nevzal,“ popisoval Tomášek.