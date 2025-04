Co stojí za podpisem Kunce do NHL: dře, když ostatní odpočívají. A taky Rulík

Rychlost, dravost, šikovné ruce. A taky cílevědomost, poctivost, píle. To jsou klíčové atributy, díky nimž se útočník Michal Kunc stává součástí planety NHL. Pořád to negarantuje, že si nejlepší hokejovou ligu světa zahraje, ale i tak se bavíme o obrovském skoku 24letého brněnského rodáka během jediné sezony. Poučení pro ostatní? Dřina se vyplatí. „Dost do sebe investoval a tady máme výsledek,“ reaguje dovednostní trenér Richard Kovařík, jenž s českým reprezentantem úzce spolupracuje.

Už když loni v listopadu obdržel od Radima Rulíka pozvánku na turnaj Karjaly, byl z toho paf. Po premiérovém gólu proti Švýcarsku se ocitl naměkko. A teď NHL… Kariéra kdysi v Brně nadbytečného mladého útočníka se převrátila vzhůru nohama. Ale štěstí za tím nehledejte. Spíš inspiraci.

„Kuncík může jen získat, nemá absolutně co ztratit. Tady si taky musel budovat jméno a zvládl to, neměl ani trochu jednoduchou cestu z juniorky do extraligy. Zkušenost s probíjením se nahoru má, takže mu nebude vadit, když to celé absolvuje znovu. Jenom to bude za mořem,“ podotýká Richard Kovařík, bývalý skills kouč u reprezentační šestnáctky.

Zpráva o dohodě s týmem ze Salt Lake City není vyloženě bombou, nečekaně svrženou na Hanou. O kontaktech hráče se zámořským světem se vědělo,