Přestupy NHL ONLINE: Nečas a Chytil už se v zámoří upsali

PODPIS - Důležité dva roky má před sebou kanadský talent Curtis Lazar, který musí potvrdit svůj um, jinak jeho kariéra nabere jiný směr, než by u volby v 1. kole draftu měla. V Ottawě se prosadit nedokázal, a tak ho Senators před pár měsíci vyměnili do Calgary, které s ním teď podepsalo na dva roky. Hodnota smlouvy je 1,95 milionu dolarů.

Thrilled to resign with the @NHLFlames it's going to be a fun year and can't wait to play in front of the #CofRed 🔥🔥