SESTŘIHY: Liberec selhal na hřišti nováčka, nedal ani gól. Jablonec uspěl v Teplicích

Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje šestým kolem, to se však obejde bez odloženého duelu Bohemians s Boleslaví. Liberec nezvládl svůj zápas na hřišti Zlína, kde padl 0:1, Jablonec uspěl v Teplicích a Plzeň doma udolala Karvinou. Pohároví účastníci ze čtvrtečních předkol jdou do akce v neděli. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů na iSportu.

Liberec si připsal další prohru

O jedinou branku zápasu se postaral na konci první půle Jan Kalabiška z pokutového kopu. „Ševci“ mají na svém kontě 13 bodů a v neúplné tabulce se dotáhli na vedoucí Spartu. Liberec prohrál podruhé za sebou a je osmý.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Liberec 1:0. „Ševci“ dále překvapují, výhru trefil Kalabiška • iSport.cz

Jablonec uspěl v Teplicích

O třech bodech a posunu na třetí místo v neúplné tabulce rozhodl už v 11. minutě Lamin Jawo. Tepličtí prohráli čtvrtý z pěti zápasů v ročníku nejvyšší soutěže a zůstávají třináctí, k dobru mají nedohrané utkání v Ostravě.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:1. Hosté vyhráli zásluhou Jawa a jsou stále bez prohry • iSport.cz

Vydra z penalty spasil Plzeň

Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Karviná 2:1. Vydřené tři body, rozhodla penalta v nastavení • iSport.cz

Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail
LIVE
--Detail
LIVE
10Detail
LIVE
01Detail
LIVE
21Detail
LIVE 2. poločas
11Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta541010:413
2Zlín64119:513
3Jablonec63307:312
4Plzeň632114:611
5Slavia53209:311
6Olomouc53114:210
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav511310:164
13Teplice51045:93
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

