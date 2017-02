TOP zajímavosti z NHL: Ligu ohrožují příušnice, Luongo stoupá tabulkou

Florida - Edmonton 3:4

Panthers přišli o sérii pěti výher, ale aspoň malé jubileum mohl oslavit jeden z obránců mužstva. Třicetiletý Keith Yandle totiž zapsal dvě nahrávky a dosáhl na metu 400 bodů v NHL (75+325).

That is an elite lead pass by Keith Yandle...sets up game-tying Marchessault goal with under 4 seconds left in the 2nd period: pic.twitter.com/hHSLiz7lUb