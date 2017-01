Večer pro legendu. Florida slavila Jágrovo jubileum, ten přidal nahrávku

Prvních deset tisíc fanoušků obdrželo speciální jágrovské tričko, na kostce se přehrávaly branky legendárního hokejisty a spoluhráči často uznale poklepávali hokejkami o mantinel. V hledišti visely české vlajky i transparenty, které hlásily rekordní čísla, kamera si Jágra vybírala ještě častěji, než normálně. Zkrátka pozornosti měl více, než obvykle a bylo vidět, že domácí fanoušci jsou na svého barda pyšní. Několikrát mu věnovali potlesk vestoje.

First 10k fans at tonight's game vs. Nashville will receive a Jagr t-shirt #flapanthers pic.twitter.com/gLsNe7z4np