Poslední přeživší! Hráči, co neřešili ochranu očí: bývalý sparťan i uvězněný násilník

V úterý ukončil kariéru tvrďák Islanders Matt Martin. V NHL proslul drtivými hity, ale také tím, že nastupoval bez ochrany očí. Žádné plexisklo, které by zabraňovalo puku v cestě do tváře, nenosil. Podobná sorta hráčů vymírá, aktuálně má čtyři zástupce. Posledním mužem bez helmy byl v roce 1997 Craig MacTavish, pravidla se nicméně měnila, a nyní každý, kdo vstoupí do NHL, musí nosit přilbu opatřenou štítkem. Web iSport připomíná osm posledních odvážlivců bez většinové výbavy.