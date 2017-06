Nečas? Hráč do prvních dvou lajn, chválí český skaut Kron z Caroliny

Dává to smysl. A nejen vzhledem k tomu, jak příjmení Martina Nečase ladí se jménem týmu a že je v anglickém přepisu vlastně přesmyčkou jeho zkráceného názvu. Velkého šikovného centra jako je on, Canes do mladého mužstva potřebují. „Určitě bych ho viděl jako hráče do prvních dvou lajn,“ předpovídá českému útočníkovi 50letý vyhledavač talentů Robert Kron.

O Nečasovi se říká, že je pro Carolinu perfektní volba. Jak se to celé zrodilo? Mohlo v tom hrát roli třeba i to, že pocházíte z Brna, kde hrál, znáte tamní prostředí a třeba i můžete mít Martina prověřeného líp než jiné hráče?

„Tohle určitě pomůže. Martina znám už dva roky, na svojí listině hráčů jsme ho měli zařazeného výš, než nakonec šel. Jsme velice spokojení, že zůstal volný až do chvíle, kdy jsme se dostali na řadu. Viděl jsem ho v Brně, což je taky dobré, ale nikoli rozhodující. Do Česka jezdím z Ameriky, takže další skauti, které tam máme, už o Martinovi věděli to, co já. S jeho agentem Markem Vorlem se znám dobře, znám i zázemí v Brně. Ale myslím, že informace měli všichni stejné.“

Říkal jste, že Nečase jste měli na svém seznamu výš, než byl draftován. Můžete prozradit, jak vysoko jste ho měli? Byly připravené i jiné varianty?

„Měli jsme ho výš než na dvanáctém místě. Takhle to řeknu. Nebyli jsme si jistí, že vyjde až na nás, ale doufali jsme, že by mohl být k dispozici. Vyšlo to výborně. Měli jsme tam hráče, které bychom tady rádi získali. Ovšem tahle volba pro nás byla úplně vynikající.“

720p 360p REKLAMA Nečas a Chytil po draftu NHL: Vybrali si je v Carolině a NY Rangers • VIDEO iSport TV

Na oznámení jména draftovaného hráče mají týmy tříminutový limit. Během prvního kola napochodovali zástupci všech klubů většinou v posledních vteřinách, které zbývaly. Je rozhodování tak těžké, nebo je to taky trochu hra?

„Pokud u prvních výběrů nemáte nachystaný seznam, ještě než přijdete na draft, tak byste tady snad ani neměl být. Na poslední chvíli se toho už moc vymyslet nedá. Samozřejmě, mezitím dojde k výměnám, takže na ně se musí taky zareagovat. Ale jak říkám, my jsme měli připravená taková jména, že kdyby už Martin nebyl k mání, byli bychom s nimi spokojení. Vyšlo to však dobře, což se ne pokaždé podaří. Člověk vždycky nedostane zrovna toho, jehož by opravdu chtěl.“

Kdo má při výběru v prvním kole poslední slovo? Generální manažer?

„Nakonec ano. Ale do určité doby je to demokratický proces. Všichni skauti dodají prioritní seznam hráčů a o těch se debatuje. Obnáší to hodně práce, ale ve finále má – aspoň u nás – hlavní slovo manažer. U stolu si vlastně potvrdíme, že ano, toho bereme. Ron Francis to musí odsouhlasit a potvrdit, on musí zadat příslušné jméno do počítače. Tak to chodí.“

Jakou roli hraje Martin Nečas v delším výhledu klubu? Měl by se stát časem jedním z lídrů?

„Máme mladé mužstvo, šikovné hráče. On je vysoký (183 centimetrů), vlastně už hraje centra mezi dospělými. Jak to půjde dál, záleží na něm. Martin je výborný kluk, myslím, že na sobě bude pracovat. Ale do prvních dvou lajn ho určitě vidím. Je dost talentovaný na to, aby to mohl dokázat.“

Taky to v hlavě má srovnané.

„Tak to uvidíme. Ale jak Martina znám, bude se na to soustředit. On ví, co chce. A když dostane dobrou radu nebo kolem něj budou lidi, kteří mu ve vývoji pomůžou, neměl by být žádný problém.“

720p 360p <p>České hvězdy NHL promluvily o draftovaném Martinu Nečasovi. Jaké má český talent v zámoří šance? A co mu popřáli Voráček a spol.?</p> REKLAMA Češi z NHL o Nečasovi po draftu: Je to teprve začátek, ať se daří, hlásí Voráček a spol. • VIDEO iSport TV

V další sezoně by chtěl zůstat v extralize, ale aby jednou mohl hrát NHL, potřebuje zesílit. Jaký s ním máte plán?

„Teď poletí k nám do Raleigh na development kemp. Příští týden se s ním domluvíme, co a jak. Myslím, že v Brně má vynikající podmínky, hrál s Martinem Eratem, což bylo taky výborné. Nemůžete mít lepšího mentora než hráče, který byl v NHL takovou dobu. A ten kluk se od něj hrozně moc naučí, už jen ohledně přístupu k práci. Tím pádem pro něj Brno znamenalo výhru.“

Souhlasíte, že měl taky štěstí? Že v jiném klubu by třeba nehrál nebo ne tolik?

„Určitě. Pan Zábranský to udělal výborně, že mu dal prostor. Hrál opravdu kvalitní minuty, s kvalitními hráči a hodně toho od nich pochytil. Navíc být v mužstvu, které po takové době vyhrálo ligu, to je pro něj taky vynikající zkušenost. Už má v sobě ten pocit vítězství, i když předtím v osmnáctkách na Hlinkově memoriálu ho zažil taky. V Brně však byl taky důležitou součástí toho všeho. Pro něj to je výborná situace.“

Znamená to pro skauta i nějaké body, když přivede hráče, který se povede a prosadí se?

„Když se podíváte na soupisku, tak máme hodně Evropanů. Předloni bylo výborné, že jsme získali Aha. Ve druhém kole. To je možná ještě víc, když hráč z druhého kola může hned nastoupit a být platný. Stejně tak Victor Rask. S Eliasem Lindholmem nám to trošku trvalo, ale taky se prosadil. My se na to díváme z regionálního pohledu, ve smyslu, že o tom klukovi můžu vědět víc, když znám evropskou mentalitu. To je v našem klubu výborné, že se pak na něčem domluvíme a věříme jeden druhému.“