Šulák v Detroitu zazářil mezi nováčky. Dostane šanci i v kempu, říká Fischer

Snový ročník má za sebou třiadvacetiletý obránce Libor Šulák. V EBEL lize v barvách Znojma byl druhým nejproduktivnějším bekem základní části a vůbec nejlepším střelcem klubu v play off. Obratem podepsal ve finském Lahti, poprvé v kariéře se probojoval na mistrovství světa, a tam si ho vyhlédl slavný Detroit! Předložil mu dvouletý kontrakt a vlasáče pozval do červencového nováčkovského kempu. Tam hned zazářil.

Když se Šulák v roce 2015 vydával do EBEL ligy měl na svém kontě jen 32 utkání v hokejové extralize za Chomutov. Ve Znojmě na něj hned začali spoléhat, otrkal se, nabral sebevědomí. Přesto bylo malým překvapením, že ho parta Josefa Jandače vzala také na letošní šampionát.

Tam sice odehrál jen dva zápasy, ale předvedl potenciál a vedení Red Wings to stačilo k tomu, aby mu nabídlo dvoucestnou smlouvu a brzo mu dalo šanci předvést své kvality i v zámoří.

Na nedávném kempu v Traverse City zazářil, šéf hráčského vývoje a ještě předloni hráč NHL Shawn Horcoff si českého obránce nemohl vynachválit. „Dobře bruslí a je vážně silný. Hodně mě zaujal. Navíc má pořádnou střelu a zvládá i hru do těla," řekl nadšený Horcoff pro freep.com.

A to, že nešlo jen o plané řeči, potvrdil také Jiří Fischer, který se v klubu stará o vyhodnocování hráčů. „Zúčastní se i hlavního kempu na podzim a počítáme s tím, že odehraje i nějaké přípravné zápasy," sdělil sedmatřicetiletý Fischer.

Ty pak pravděpodobně ukáží, kam povedou jeho další kroky. Pokud by nedokázal získat místo v prvním týmu, místo farmářské AHL by nejspíš zamířil do finského Lahti, kde mu smlouva zaručuje vyšší příjem, než v záložním týmu Red Wings. V dalším ročníku už by pak měl najisto zakotvit v Severní Americe.

Pro mnohé překvapivý květnový podpis do NHL nebyl v Detroitu žádným bleskem z čistého nebe. Fischer potvrdil, že Red Wings sledovali Šuláka už několik let a viděli jeho každoroční zlepšení. „Před mistrovstvím světa se v kempu každým týdnem zlepšoval. Když naskočil, v počtu odehraných minut se hned zařadil mezi nejlepší obrannou čtveřici," přesvědčoval dál Fischer.

Obrana Detroitu v příštích letech nutně potřebuje omládnout. Mike Green, Niklas Kronwall, Jonathan Ericsson a Trevor Daley už mají třicítku za sebou, takže přijde šance pro mladé. Chopí se ji Šulák?