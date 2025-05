Jak je těžké si po zlatu uvědomit, že obhajoba neklapne?

„Je to škoda. Prostě jsme zaspali začátek, Švédové byli lepší a proti tak talentovanému týmu se to nesmí stát. Vlastně je skoro nemožné zápas obrátit. První třetina nás určitě stála celé utkání. Ale na druhou stranu jsem pyšný na tým, jak jsme se vzchopili. Posledních čtyřicet minut ještě bojovali, nedali jsme jim nic zadarmo.“

Proti takové kvalitě je hodně obtížné otočit, že ano?

„Určitě, když prohráváte proti týmu jako Švédsko o tři góly po první třetině. Ale tlak tam byl, stáhli jsme na 1:3, měli jsme ještě šance. Ale je to další zkušenost. Máme v nároďáku mladý tým. Kluci, kteří hrají v Evropě i za mořem, ještě tolik startů za repre nemají. Budujeme super partu do budoucna a doufejme, že nás čeká světlejší období. Poslední dva tři roky už dokážeme bojovat se špičkou, když se daří. Loni jsme si zkusili, co to obnáší a jaké to je dojít až do finále. Čtvrtfinále je klíčové, ukazuje, jestli je turnaj úspěch, nebo ne. Do příštího roku budeme zase zkušenější.“

Mrzí o to víc, že jste prohráli s Američany a připravili se o lepší místo ve skupině?

„Takový je hokej. Prohráli jsme jeden zápas a skončili třetí. Možná trošku štěstíčka chybělo, ale na to se nedá vymlouvat. V Moskvě (2016) jsme taky vyhráli skupinu a ve čtvrtfinále nás Američané vyřadili. Tak to někdy je, to se stane. Skupinová fáze je strašně dlouhá, body se můžou nabrat i ztratit. Je to smůla, ale nedá se nic dělat.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Mrzí vás vyloučení před prvním gólem?

„Bylo hodně přísné. Rozhodčí odpískal držení, já si myslel, že se mu nelíbilo sekání, hokejka šla na hokejku, z toho jsem byl trochu nervózní. Mrzí mě to, zbytečný faul, věci okolo jsem v tu chvíli moc nevnímal. Nikdy není příjemné, když jste na trestné lavici a sledujete, jak tým dostane gól.“

Stálo vás utkání hodně sil? Skoro jste neslezl z ledu.

„Náročný turnaj, náročná sezona. Ale já jsem připravený. Prostě hraju.“

Měl jste proti Švédům extra motivaci vyhrát u nich doma?

„Určitě jsme je chtěli vyřadit a vyhrát u nich doma. Vyřadit je by bylo super, ale bohužel se to nepovedlo.“

Kdo vymyslel česko-švédské dresy pro manželku Rebeccu a dceru?

„Dali jsme hlavy dohromady. Aby to bylo férové, vymysleli jsme to takhle.“

Olympiáda je váš další velký cíl?

„To je strašně daleko. Záleží i na zdraví, to nikdy neberu jako samozřejmost. Připravím se na další sezonu, pak se uvidí.“

Jak jste spokojený se svými výkony? Dařilo se vám, máte dobrý pocit?

„To nechci hodnotit, dělám to nerad. Teď jsme s týmem prohráli čtvrtfinále. Lajna šlapala, padalo nám to tam. Dneska to nebylo ono, bohužel.

Budete přát Švédům, aby získali zlato?

„To je mi úplně jedno.“