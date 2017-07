Gudas ukázal florbalistům, jak to řezat. Mrázek potěšil besedou i bourákem

Jako první dorazil do areálu u sportovní haly v Králově Dvoře brankář Detroitu Petr Mrázek. A jeho příjezdu nechyběla příjemná pompéznost, přisvištěl svým oranžovým Ferrari. A zatímco reprezentační gólman a účastník posledního Světového poháru i mistrovství světa klábosil s reportérkou TV iSport, florbalová omladina blýskala s jeho autem jedno selfie za druhou.

Tahle fotka bude na sociálních sítích ceněný úlovek!

Petr Mrázek dorazil do Králova Dvora svým oranžovým Ferrari 458 • Foto Rookie Camp

"Letní sportovní kempy mám rád, když jsem byl mladý, jezdil jsem na ty hokejové. S Honzou Strmeňem, který teď chytá v Třinci, jsme se na ně něco najezdili. Vždycky nás rodiče někam odvezli a za týden si nás vyzvedli. Je to takové příjemné zpestření, kde můžete potkat nové lidi a nové kamarády," pochvaloval si Mrázek.

Jaký má 25letý rodák z Ostravy vztah k florbalu? "Tak já jsem ho i hrával, s klukama na škole, nebo když jsme třeba slavili narozeniny. Ale spíš mě to tedy vždycky tahalo do útoku, než do branky," usmál se autor 50 startů v poslední sezoně NHL, který s účastníky Rookie Campu asi půl hodiny hovořil o všem možném a následně rozdal podpisy na desítky svých kartiček.

"Já mám florbal hodně rád, když jsem byl na škole, dokonce jsme se dostali až na mistrovství republiky, takže k němu mám hodně blízko. I mám dost kamarádů tady odsud, kteří to se mnou hráli a ve florbale to dotáhli docela vysoko," doplnil slova reprezentačního parťáka zadák Philadelphie Flyers Radko Gudas, který dorazil za dětmi dvě hodiny za Mrázkem. Gudasův otec Leo kousek od Berouna bydlí, takže to vousatý ranař měl věru kousek.

Řízný obránce, který v posledním ročníku vyfasoval 93 trestných minut, kromě povídání a rozdání podpisů stihl s dětmi i tréninkový zápas. "Florbal už dávno není bezkontaktní sport, takže je dobře, že jim ukázal, jak to trošku řezat," smál se brankář Chodova a jeden z organizátorů kempu, který letos proběhl už posedmé, Jan Barák.

Co dělají hvězdy v létě?

Odpoledne v Králově Dvoře bylo pro obě hvězdy NHL jen chvilkovým oražením, oba před odletem do USA tvrdě makají. Mají proč, na Gudase mají díky jeho drsným hitům spadeno řezníci napříč organizacemi v NHL, Mrázka zase čeká tuhý boj o návrat na výsluní, v sezoně by měl začít jako dvojka za Jimmy Howardem.

"V Praze mám u sebe kondičního trenéra z Ostravy, takže trénujeme od pondělí do pátku, hlavně v posilovně, nebo chodíme běhat. A od příštího týdne už půjdu na led, spolu s Tomášem Hertlem jsem domluvení se Slavií a bruslit budeme v Edenu," prozradil Mrázek.

To Gudas už má pár tréninkových fází na ledě za sebou. "Na Kladně jsem na ledě od devíti do dvou, trénujeme společně s Tomášem Plekancem a občas dojde i Jarda Jágr. Jinak si ještě jezdím do Prahy zacvičit," dodal 27letý vítěz Calder Cupu z roku 2012 se Syracuse Crunch, farmou Tampy.

A co další sporty, zbývá na ně ještě čas? "Jasně, zahraju si také rád fotbal, občas chodím s klukama z TOP Real Teamu, nebo si se svým kamarádem a squashistou Honzou Koukalem dáme golf, chodí s náma i Andrej Nestrašil," řekl Mrázek.

"Nejvíc asi jezdím na kole, snažím se hrát i tenis. Záleží, jak mi zbyde čas, většinou ten sport je jen běhání nebo posilování," zakončil povídání s úsměvem Gudas.

