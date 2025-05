V Herningu zhasla hala i naděje na překvapení. Kouč Rakouska: Hráli jsme proti brutální síle

Jednatřicet let. Tak dlouho čekali hokejisté Rakouska na postup ze skupiny v elitní divizi mistrovství světa. Sen o překvapení ve čtvrtfinále ale zmizel už po necelé čtvrthodině hry. Švýcarsko zvládlo roli papírového favorita, zaskočit se nenechalo komorní atmosférou v Herningu ani problémy s osvětlením v hale během první třetiny. Po sebevědomé výhře 6:0 jdou Švýcaři do bojů o medaile, zatímco pro poražené světový šampionát končí. „Hráli jsme proti brutálně silnému soupeři,“ přiznal rakouský trenér Roger Bader.

Odehrála se pouhá minuta z prvního čtvrtfinálového zápasu v Dánsku a už se muselo dalších deset čekat. V aréně Jyske Bank Boxen nesvítilo několik řad světel nad rakouskou brankou, hráči kroužili po ledě, zatímco rozhodčí se snažili zádrhel vyřešit. Nepovedlo se, Švýcaři museli po neplánové přestávce až do konce třetiny útočit do šera. Problémy jim to ovšem nedělalo.

Rakušané přestáli první oslabení, nedlouho po vypršení trestu ale inkasovali z hole Christopha Bertschyho a jejich plán na potrápení favorita se začal hroutit. Timo Meier vzápětí využil další početní výhodu a třetí gól přidal po dobrém vystřídání Ken Jäger. „Udělali jsme jim to až moc jednoduché,“ litovat útočník Rakouska Marco Kasper.

Smršť puků za zády brankáře Davida Kickerta ukončil až oddechový čas, v tu chvíli už však bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Mužstvo, které v závěru skupinové fáze překvapilo Lotyšsko výhrou 6:1, si navíc znatelně zkomplikovalo situaci v závěru první třetiny. Vinzenz Rohreh po buly krosčekoval soupeře do obličeje a obdržel trest do konce utkání. Švýcaři dlouhou výhodu využili jednou, pátou branku přidali vzápětí při hře pět na pět.

„Předvedli jsme dobrý výkon od začátku do konce. Byli jsme dobře připravení. Potěšilo nás, že se Rakušané dostali do čtvrtfinále, nebylo jednoduché proti nim hrát,“ chválil hvězdný Švýcar Kevin Fiala, jenž zakončil duel s bilancí 1+1.

Několik možností ke skórování měli i poražení, jenže na Leonarda Genonino ve švýcarské brance nevyzráli. Peter Schneider v přesilovce pálil do tyče, Marco Kasper nedotáhl bekhendový blafák k dokonalosti. Rozdíl v koncovce naplno vynikl ve třetí třetině. Paul Huber neproměnil únik a hned z protiakce vyšperkoval švýcarskou výhru přesnou ranou Simon Knak.

„Pořád je rozdíl, jestli hrajete proti favoritovi zápas o všechno, nebo ve skupině. Naprosto nás přehráli fyzicky. Ne protože jsme nechtěli, ale protože jsme nemohli. Ukázali nám, co znamená mít intenzitu na světové úrovni. Poučíme se z toho,“ slíbil rakouský kouč.

„Bohužel jsme neodehráli nejlepší zápas. Ale můžeme být pyšní, jak jsme si vedli na tomhle mistrovství. Byla to zábava,“ přidal Kasper. Právě on měl jako nejproduktivnější hráč týmu velký podíl, že se Rakušané dostali do čtvrtfinále.

V něm se rozloučili s turnajem bezbrankovým představením, zatímco Švýcaři mohou mířit za další medailí. „Teď si užijeme vítězství, pak půjdeme na semifinále a uvidíme, co se stane,“ prohlásil Fiala.