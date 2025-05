NHL ONLINE: Carolina - Florida. Panthers s Noskem mohou odskočit v boji o finále

Do souboje o postup do finále Stanley Cupu nastoupili parádně. Hokejisté Floridy by tak po úvodní výhře nad Carolinou (5:2) v play off NHL přidali na ledě soupeře ještě jedno vítězství a udělali tak další krok na cestě za obhajobou triumfu. K dispozici je úřadujícím šampionům i český útočník Tomáš Nosek, který naposledy dvakrát asistoval. Hurricanes naopak doufají, že k Panthers se budou přemisťovat za vyrovnaného stavu. ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.