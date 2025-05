Dvě smrtící ztráty. Švédové šli do vedení v přesilovce po přísném Pastrňákově vyloučení tečí Carlssona. OK, jenže do přestávky odskočili o celkem tři góly. To byl scénář, který jsme nechtěli. Nejprve český tým střídal, hráči mysleli, že mají puk pod kontrolou. Klapka kotouč vyvážel, Libor Hájek nepoložil hůl včas na led. Ztráta byla smrtící. Lucas Raymond poslal Vejmelkovi ostrou šlehu do teploměru. Povedlo se mu to ještě 27 sekund před první sirénou, kdy za modrou čárou udělal Kundrátka a český gólman byl opět bez šance.