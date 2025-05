Udeřila americká pěst. Víme, že máme dobrý tým. Tímhle to ještě nekončí, věří Lacombe

Američané jdou do semifinále, Finové opět ztroskotali. Na šampionátu je potřetí za sebou minou boje o medaile. „Je to těžké. Měli dobrou přesilovku, využili šance. Vedli jsme, vydali ze sebe to nejlepší. Ale tohle není něco, proč jsem přijel,“ povídal finský útočník Eeli Tolvanen. K vítězství USA 5:2 přispěl dvěma góly Conor Garland. Před čtyřmi lety už získal bronz. „Můj třetí šampionát, je skvělé, že se to povedlo,“ řekl.

Podle očekávání začali hrát. Oba týmy se snažily vyvarovat chyb a zvolna se dostávat do hry. Než poprvé udeřila americká pěst zásluhou Conora Garlanda v přesilovce. Finové za sedm utkání základní skupiny využili jen jednu. Zbylých 17 se rozplynulo jako nic. Ve čtvrtfinále už to pro ně problém nebyl. V početní výhodně připravili Američany o vedení.

Nejprve Tolvanen vyrovnal sedmým gólem v turnaji, po útočníkovi Seattlu a další skvostné přihrávce Teuva Teräväinena vymetl Swaymanovi pavouky ve spíži Patrik Puistola.

„Možná jsme nezačali nejlíp, ale dostali jsme se zpátky do zápasu. Pořád jsme se zlepšovali. Oni šli po našem prvním gólu do vedení, ale nezlomilo nás to. Víme, že tady máme dobrý tým. Tímhle to ještě nekončí,“ věřil americký obránce Jackson Lacombe.

„Ne, ne, ano, ano,“ začal po zápase po několika dlouhých odpovědích odsekávat zjevně rozčarovaný Tolvanen. Finové na šampionátu hodně stavěli na skvělých výkonech brankáře Juuseho Sarose. Ve skupině je přestříleli Švédové, Kanaďané zcela výrazně. Ale porazili je po nájezdech. Ve čtvrtfinále byli dlouho aktivnější. Američanům i přes rychlé vedení zprvu jako by nešly nohy, nebruslili, nebyli tak agresivní. Jako by na ně dolehlo stěhování z dánského Herningu. Působili rozházeně, bezzubě.

Co zdobilo je, předváděli naopak Finové. Jenže dojmy nejsou pojmy. „Byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že při hře pět na pět jsme je předčili, ale oni byli v koncovce efektivnější a využívali šance. Vybrali jsme si jednu těžkou minutu. Tam se asi rozhodlo,“ uvedl finský útočník Juuso Pärssinen.

Týmu USA stačilo na další obrat 71 sekund. Zeev Buium si narazil s Beniersem, ten vypálil Sarose a z dorážky Buium srovnal do odkryté brány. Autor prvního gólu Garland pak využil podruhé přesilovku. Tady přišel zřejmě zásadní zlom. Zásah nevelkého útočníka Vancouveru byl nakonec vítězný.

Finská obrana si nedopustila mnoha chyb. Ale ve třetí třetině stačilo jedno drobné zaváhání a Shane Pinto zasadil čtvrtou trefou ránu z milosti. Američané dali Sarosovi čtyři góly, stejně jako v posledním duelu skupiny Karlu Vejmelkovi. Tolik puků v zápase finský gólman za celý turnaj ještě nepustil. Finové povadli, jejich hvězdy už se nedokázaly vzchopit, vytratily se.

„Drželi jsme se toho, co jsme si řekli v šatně před zápasem, snažili se dostávat puky za jejich obranu. Proti Čechům se nám to dařilo a k této strategii jsme se vrátili,“ přiznal obránce Alex Vlasic. Trefou na 5:2 do opuštěné branky pečetil necelé tři minuty před koncem Clayton Keller. „Posledních pár duelů ukázalo, že dokážeme držet krok s každým. V šatně si věříme. Nemyslím si, že jsme ještě naplno využili svůj potenciál,“ dodal Vlasic.

Od roku 1992, odkdy se hraje na mistrovství světa play off systémem, měli Američané s Finskem výrazně negativní bilanci. Za 33 let na sebe oba týmy narazily ve 27 případech. Dvacet zápasů vyhrál tým Suomi. Ve čtvrtfinále zvítězil pětkrát, Američané zdolali Finy teprve podruhé, naposledy se jim to povedlo v roce 2009.