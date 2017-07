Jágr je tyranosaurus a NHL není země pro starý, píší v New Yorku

Už se nestalo hodně dlouho, aby poslední červencový den byl Jaromír Jágr bez smlouvy. S lehkou nadsázkou řečeno: naposledy to mohlo být tak kolem roku 1978. V profesionální kariéře podepsal nejpozději smlouvu před čtyřmi roky. S New Jersey Devils se dohodl 23. července.

K zámořským novinářům, kteří vyjevili svůj pohled na další osud české hvězdy, se o víkendu připojil i Larry Brooks z New York Post. Oba se znají velmi dobře z dob, kdy Jágr hrál za Rangers. Nebyli to tenkrát přátelé na život a na smrt. Když například v září 2005 zveřejnil Brooks prognózu, že tým skončí u dna, útočník si článek vystřihl a měl ho nalepený na své skřínce. Rangers nakonec se 100 body v pohodě postoupili do play off.

„NHL není země pro starý. Liga posedlá rychlostí posunula přirozený evoluční proces. Když starší hráči nestíhají bruslit, jsou to dinosauři na pokraji vyhynutí,“ napsal Brooks. „A jako Tyrannosaurus rex je mezi nimi Jaromír Jágr,“ dodal s odkazem na největšího z pravěkých predátorů.

Newyorský novinář připomíná statistiku úspěšnosti starších hráčů při získávání angažmá. V NHL je 30 obránců či útočníků, kterým 1. února bylo víc než 36 let, a jenom čtrnáct z nich má kontrakt pro příští sezonu. Kromě Jágra jsou zatím bez smlouvy i Jarome Iginla, Shane Doan, Matt Cullen, Mike Fisher, Brian Gionta a další…

„Jágr a spol. patří k obětem touhy NHL po rychlosti. Shawn Thornton se raději rozhodl ukončit kariéru, než aby mu ji ukončili jiní. I Brian Campbell se rozloučil. A obránce Andrej Markov se vrací do Ruska,“ pokračoval Brooks ve výčtu.

Jágr má za sebou celkem slušnou sezonu. Ze situace, kdy měl dlouho zraněné parťáky Barkova s Huberdeauem a musel často hrát po boku mladíků ze čtvrté lajny či z farmy, dokázal vytěžit stále solidních 16 gólů a 30 přihrávek. Ale ani to mu zatím kontrakt nezajistilo. „V NHL najdete 33 křídelních útočníků, kteří měli stejný nebo větší počet gólů a přihrávek. A 32 z nich má smlouvu na další sezonu,“ připomněl Brooks. „Samozřejmě, nikdo z nich není, nebyl a ani nikdy nebude jako Jágr. Ale nikomu z nich taky není 45 let.“

Ovšem kdo ví, třeba si za pár týdnů Jaromír Jágr vystřihne i tenhle Brooksův článek.

