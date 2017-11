Brankář Rittich po startu za Calgary: Jágr mě chválil už při rozcvičce

Podruhé v kariéře jste se objevil na ledě v zápase NHL, poprvé jste ale naskočil od první minuty. Jak jste si bitvu proti Coloradu užil?

„Strašně moc, více než první start vloni, protože tentokrát jsem byl začínající gólman. Bavil jsem se a jsem strašně rád, že to dopadlo dobře."

Do prvního týmu jste byl povolán teprve v sobotu, v neděli už jste hrál. Spoluhráči vás po výhře chválili, to udělá radost, že?

„Potěšilo mě to! A také to, že jsem byl jsem součástí vítězného zápasu. Nervózní jsem vážně nebyl, nejsem ten typ, šel jsem tam s klidnou hlavou a pomohl mi první zákrok. Střela mi nevypadla, to mě uklidnilo, kdybych z ní třeba dostal gól možná by mě to nahlodalo. Také se mi povedla rozcvička, i Jarda Jágr mi během ní říkal, že doufá, že tak budu vypadat i při zápase."

Kromě spoluhráčů jste ale byl oceněn i jako druhá hvězda samotného utkání...

„I to mě potěšilo. Nejdůležitější přesto je výhra, a ta se podařila. Ohodnocení je jen bonus, ale klíčové je připsat si do statistik vítězství."

Pomůže vydařený výkon v kleci Calgary k dalším startům v NHL?

„To je otázka pro trenéry. Doufám, že jsem ukázal, že bych tady mohl být a že bych další start mohl přidat. Jsem strašně rád za tu šanci, kterou mi Calgary dalo a po povolání mě hned nechali další den chytat. Strašně si to užívám a doufám, že to bude pokračovat i dál."

Na farmě ve Stocktonu se vám v tomto ročníku daří, teď jste se zaskvěl i v nejlepší lize světa. Letos vám to zkrátka jde, v čem je rozdíl od ostatních sezon?

„Těžko říct. Jsem rád za to, že mě puky trefují. Někdy padnu na levý bok a puk mě trefí, někdy na pravý tak mě to trefí tam... Přes léto jsem dobře zatrénoval, i v hlavě jsem to měl nastaveno trochu jinak. V zámoří jsem druhý rok a už trochu vím, jak to tu vypadá. Pomohlo mi i to, že jsem v minulé sezoně nakoukl do NHL, i když to bylo jen na 20 minut. Ukázalo mi to cestu, kterou bych mohl jít, a také to, že je správná a že si mám jít za svým snem a nevzdát to."

Během pozápasové děkovačky k vám s úsměvem dojel i Jaromír Jágr. Co vám řekl?

„Upřímně si to moc nevybavuju, byl jsem plný emocí, strašně nadšený a užíval jsem si moment vítězství, kdy vám každý gratuluje. Vím, že mě pochválil, ale nedokážu si vybavit každé jeho slovo."

VIDEO: Sestřih utkání Colorado - Calgary

Jak příjemné je být v týmu s takovou legendou?

„Je to zajímavý pocit. Před deseti lety jsem asi byl někde v Jihlavě v dorostu, tehdy bych nevěřil, že bych někdy mohl s Jágrem hrát. On už měl navíc asi tak deset sezon v NHL za sebou. Teď ho vidím, jak trénuje na suchu i maká na ledě a můžu sledovat, jak je možné, že je ve svém věku stále v NHL. Je to nová zkušenost a strašně si jí vážím a jsem rád, že se můžu učit od takového hokejisty, jako je Jágr. V bráně mi ale také hodně pomáhá Mike Smith, ten je neskutečnej."