Demolice na úvod ME. České basketbalistky v Brně smetly Černou Horu o 45 bodů!

Hodinu klid a pak suverénní výkon. České basketbalistky se v úvodním zápase ME musely nejprve vypořádat s padesátiminutovým zpožděním zápasu kvůli technickým problémům, ale pak to přišlo. Oslabeným Černohorkám nedaly šanci a po drtivé výhře 89:44 zahájily turnaj dle představ. „Je tady hrozné horko a nedá se tady moc dýchat. Super, že jsme utkání takhle kontrolovaly,“ řekla kapitánka týmu Tereza Vyoralová.

Černá Hora se držela zhruba prvních pět minut, než se český tým dostal do tempa. Od té doby už ale vládl na brněnské palubovce jen jeden celek. A ani dlouhá prodleva kvůli technické závadě transformátoru v hale Češky nezastavila.

„Bylo to dost nepříjemné. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Vždycky nám řekli, že za patnáct minut začneme a nic. Modlila jsem se, abychom to ustály. Jistota byla, že se to prostě muselo odehrát ve čtvrtek i za cenu, že by snad říkali sekundy do mikrofonu. Nebylo příjemné vidět všechny ty čekající fanoušky. Jsme ale jen lidi, může se to stát. Hlavně, že jsme ukázaly hezký basket,“ hodnotila Vyoralová.

Oslabený soupeř někdy působil až naivně a nedokázal se vypořádat se shazováním na vysoké podkošové věže v čele s Julií Reisingerovou. Zkušená pivotka se stala se čtrnácti body nejlepší střelkyní utkání.

„Je fajn, že jsem holkám ze začátku mohla pomoct. Věděly jsme, že budeme mít převahu pod košem. Mohly jsme se pěkně vyrotovat a všechny jsme bodovaly. Taky je to důležité kvůli tomu vedru, jak je hala malá. Na Belgii se už podívám v televizi, už tady nechci dneska být,“ řekla dobře naladěná Reisingerová s úsměvem.

Aby ne. Byl to český uragán, jež chytře podpořila i trenérka Romana Ptáčková, která často točila sestavou. Jednalo se o logický tah, šíře kádru byla jednoznačně na české straně. „Skrze to vedro nebyl zápas pro hráčky snadný. Vysoká výhra má i druhou stranu. Musíme se nastavit v hlavě tak, že zápas další den bude úplně jiný,“ neusínala na vavřínech česká trenérka po utkání.

Reisingerové a spol. každou úspěšnou akcí rostl hřebínek, ale pomáhala i otřesná střelba Černohorek. Sokyně z Balkánu snad nechaly baterky v letadle. První duel skupiny předeslal, že při vícero absencích se Černá Hora dostala do pozice outsidera skupiny až za Portugalsko.

„Teď je to takhle rozdělené. Je dobré, jak jsme do turnaje vstoupily, ale ten nejdůležitější zápas nás čeká v pátek. Portugalky to měly ještě horší, protože hrály později než my. Upřímně o nich moc nevíme, tak uvidíme. Bude to zápas o všechno,“ prozradila Vyoralová před klíčovým duelem s Portugalskem.

Drtivé vítězství českého týmu nad Černou Horou je pomstou za šest let starou prohru na ME 2019 se stejným soupeřem, kvůli které tehdy Lvice skončily poslední ve skupině. „Je super, že se proti Černé Hoře dostali na hřiště všichni. Rotace bude jindy asi nižší, je důležité, že se ušetřily nějaké síly,“ dodala česká kapitánka.

Utkání skupiny C na mistrovství Evropy basketbalistek v Brně:

Česko - Černá Hora 89:44 (24:13, 45:23, 66:33)

Sestava a body Česka: Reisingerová 14, Voráčková 12, Stoupalová 11, Vyoralová 8, Hamzová 6 - Čechová 11, Holešínská 9, Zeithammerová 7, A. Kopecká 4, G. Andělová 3, Pospíšilová a Hanušová po 2.

Nejvíce bodů Černé Hory: Kovačevičová 8, Zivaljevičová a Radonjičová po 7.

Fauly: 15:24. Trestné hody: 28/18 - 10/7. Trojky: 7:3. Doskoky: 50:22.