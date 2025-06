Minář: Jásir je téma, jednali jsme i s hráčem Ostravy. LFA? Ve výboru máte informace

Po jedenácti letech v klubu a dvou sestupech se Ladislav Minář v Olomouci dočkal úspěchu v podobě vítězství MOL Cupu a s tím spojeným evropským podzimem. V pátek 20. června se navíc Sigma může dostat do rukou nového majitele, byť již je jasné, že Karel Pražák to nebude. Ve čtvrtek Kaprain z jednání odstoupil. Zájem pořád hlásí Pavel Hubáček (Creditas) ve spojení s Milanem Šimonovským (Sigma Group). A to je pro budoucnost Hanáků důležitější než trofej a základní fáze poháru. „Řeší se smlouvy,“ popisuje sportovní manažer jednání. I Mináře čeká fuška, potřebuje minimálně tři kvalitní posily do ofenzivy.