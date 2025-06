Pražák nekoupí Sigmu! Někdo prodej nechce, říká mluvčí Kaprain. Uspěje duo místních?

Vstoupit do diskuse (

Šok? Jak se to vezme. Moravou v posledních dnech sílily informace o tom, že miliardář Karel Pražák nakonec vítěze MOL Cupu nekoupí. Mnohem blíže je prý v současnosti nabídka SPL Holding, za níž stojí Milan Šimonovský (Sigma Group) a Pavel Hubáček (Creditas).

Ve čtvrtek Kaprain svůj konec oficiálně potvrdil. „Nejen tyto snahy, ale i neustálé stupňování požadavků prodávajícího bohužel vyvolávají dojem, že nám značná část funkcionářů vlastníka ve skutečnosti klub prodat nechce. V takové situaci samozřejmě nemůžeme v jakémkoli jednání pokračovat,“ sdělil mluvčí Ondřej Pechar.

Pražák, který na Andrův stadion několikrát během jara na větší zápasy cestoval, tak nyní může vstoupit třeba do Viktorie Plzeň, kde o něj delší dobu mocně stojí Adolf Šádek. Silný partner by se v boji s pražskými „S“ a dnes už i s Baníkem Ostrava tuze hodil.

Jestli nakonec Olomouc koupí duo Šimonovský, Hubáček, se ukáže již brzy. Možná hned v pátek. Taky je variantou, že management, kterému se jednáním s Kaprain podařilo umně vyšachovat ze hry americkou společnost Blue Crow Sports Group, neprodá klub nikomu.

I tento stav by určitým lidem vyhovoval, ačkoli na veřejnosti mluví jinak. Může se to hodit, zvlášť když má za sebou Sigma sportovně úspěšné období a na podzim ji čeká základní fáze buď Konferenční, nebo Evropské ligy. Pokrytí rozpočtu nebude problém, byť chování na trhu zatím nenaznačuje, že by měl Minář a spol. ambice a munici zlobit konkurenční značky.

Pro fanoušky jde v krátké době o druhé zklamání. Prvním bylo razantní zdražení permanentek, u některých až o dva tisíce korun, druhým je konec naděje v podobě movitého Pražáka, který vlastní i hokejovou Spartu.