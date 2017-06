Česká obrana pro olympiádu? V troskách! Chybí ofenzivní zadáci

Olympijské hry bez hráčů NHL. Pro české ambice to měla být vlastně dobrá zpráva. Jenže počáteční optimismus znovu střídají lehké obavy. Důvodem je nebývalý odliv tuzemských borců směrem za moře. Hlavně v obraně budou ztráty značné. „Náhrada za Šimka a spol. tady teď není. Bude to složité,“ řekl Sportu bývalý útočník a nyní televizní expert David Pospíšil.

Na mistrovství světa hrála česká defenziva solidně. Beci zvládali situace bez většího množství kiksů a sami naopak výrazně podporovali útok. Po mnoha letech se reprezentace mohla o hru obránců opřít navzdory tomu, že to nikdo příliš nepředpokládal.

Kouč Josef Jandač složení zadních řad dlouho šteloval. Na turnajích Euro Hockey Tour zkoušel všelicos. Na Českých hrách pak našel (na rozdíl od složení útoku) optimální stav, který později na šampionátu jen dolaďoval. Evropští obránci nepropadli, naopak byli nadprůměrní. I proto byli hned čtyři z elitní šestky, které dal v závěru turnaje trenér důvěru, uloveni kluby NHL. Postupně podepsali smlouvy Radim Šimek, Jakub Jeřábek, Libor Šulák a Jan Rutta.

„Po dlouhé době jsme vzadu měli šikovné kreativní hráče, kteří to jen neházejí nesmyslně dopředu a nemydlí mantinely, ale chtějí hrát hokej. Bylo jasné, že o tohle zboží zájem bude. Že bude ale tak extrémní, to samozřejmě nemohl tušit nikdo. Takhle by to mělo být. V Česku byla v posledních letech strašlivá mezera, kdy nikdo takový nebyl, proto je teď kolem toho takový povyk,“ řekl Sportu expert České televize a bývalý útočník David Pospíšil.

O sílícím zájmu o služby Šimka se mluvilo dlouho. Překvapením pak byl podpis Jeřábka s Montrealem. Nečekané přestupové pecky ale měly teprve přijít. BUM! Šulák se upsal Detroitu, chomutovský Rutta se dohodl s Chicagem. V průběhu pár týdnů se tak Jandačovi rozpadla kompletní obrana. Pracně složená mozaika se rozsypala.

Podívejte se v GALERIE na možné beky pro olympiádu podle iSportu

Michal Jordán







23 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii

Náhrada? Sklad prázdný. Konstruktivní beky s ofenzivním čuchem teď v Evropě Češi nemají. „Nikdo takový tu teď není, to ani náhodou. Jsou tu kluci ci jako Pavelka nebo Sklenička. Ti ale musí hodně zamakat. Pro ně i další hráče z extraligy to však k bude skvělá příležitost a obrovská á motivace navíc. Do reprezentace e teď bude blíž než kdy dřív. Vidina a olympiády bude silná. Všichni ni jsou navíc na stejné startovní ní čáře,“ myslí si Pospíšil.

Z kostry posledních ročníků nezůstal jediný stabilní obratel, o který by se dalo opřít. Spousta a doteď „schovaných“ hráčů tak může udělat obrovský krok do velkého hokeje.

Trenérský štáb národního týmu se tedy musí s nadějí rozhlížet po evropských soutěžích. Kdo nejvíc přichází v úvahu? Jakub Nakládal umí dát gól, ale jinak myslí spíš na zadní vrátka. Michal Jordán je pak totálním psem obranářem. „Oba jsou spíše defenzivní beci, jejichž ea doménou je obrana. Zrovna oni dva se podle mého lídry nestanou. ení V tomhle bude to hledání ohromně těžké,“ tuší bývalý hráč č Pardubic či Plzně.

Situace není jasná kolem Šuláka, objevu ze Znojma, hrajícího EBEL. Pokud se v kempu neprosadí do prvního týmu Detroitu, odejde do finského Lahti, kde má podepsanou smlouvu. I kdyby však hrál ve Finsku a byl tak pro olympijské hry k dispozici, nic jistého by neměl. Za rok udělal obrovský posun, elitním bekem zatím ale určitě není.

„Momentálně u nás nejsou tak kvalitní hráči, aby byla v reprezentaci bitka o místa. Tam, kde není konkurence, pak nerostou ani další hráči. A v obraně to u nás platí dvojnásob. Sám jsem m zvědavý, jak se s touto situací vypořádáme,“dodává Pospíšil.

720p 480p 360p 240p <p>Český tým se z Paříže vrátil s prázdnou. Jak ohodnotil výkony českého týmu v Paříži držitel zlaté medaile z Nagana Martin Straka? Podívejte se ve VIDEU. </p> REKLAMA Straka: Všichni doufali v medaili, tým na to neměl • VIDEO iSport TV