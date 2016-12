Rolinek dělovkou zařídil prodloužení. Byla to životní střela, říká

Byla velká fuška obrátit skóre proti Zlínu z 0:2 na 3:2 po prodloužení. Výborně mu chytal brankář Kašík, parta před ním se snažila hodně sveřepě bránit. Symbolem obratu se nakonec stal pardubický kapitán Tomáš Rolinek. „Vydřená výhra, byl to náročný hokej, plný osobních soubojů,“ vykládal. Z jeho hokejky vylétla raketa, co srovnala na 2:2, pak nahrával Tomáškovi na rozhodující gól.

Proč podle vás Zlín tak snadno vedl 2:0?

„Nevím, jak jste to viděli vy, ale nepřišlo mi, že to byla od nás herně úplně špatná třetina. Nedá se říct, že bychom nějak extra propadali. “

Jenže taky vám toho Zlín moc nedovolil. Pět střel na branku není zrovna moc...

„Nepustili nás k ničemu a dali dva góly. Jasně. Ale pak už to od nás bylo lepší a lepší. Byl to zápas plný soubojů, těžko se prosazujete, tak musíte zkoušet nahazovat puky odevšad a rvát se kolem branky. Tohle jsme pak zvládli.“

Jsou zápasy proti hodně sevřené obraně hlavně o trpělivosti?

„Osobní souboje zvládají perfektně, tam není co dodat, těžko se proti Zlínu prosadíte. Na nějakou nahrávku a kombinaci do prázdné branky nemáte vůbec prostor. Pozičně jsou kolem branky výborní. Potřebujete jednoduchý hokej.“

Třeba jako vaše dělovka od modré, kterou jste při přesilovce srovnával na 2:2. Neměl byste hrát obránce častěji?

„Jako jestli jsem si řekl o místo? Třeba to Pepa Jandač viděl. (směje se) Ne, zase zpátky. Tohle jsme zkusili a dopadlo to. Příště se tam můžu postavit zase, trefím chlapa, on ujede a dá nám gól, to je vždycky ošidné. Ale zaplaťpánbůh, že to dnes vyšlo.“

Na přesilovku najednou vyrazilo pět útočníků. Tuhle variantu jste si dopředu chystali?

„Nechystali, vyplynula ze situace. Každý hráč by si měl trénovat střely z voleje. No a mně se to povedlo, až bych řekl, že to byla životní střela. Takhle jsem ji nikdy netrefil.“ (usměje se)

Škoda, že nepřišla už o pár let dřív v nároďáku, ne?

„Tady bylo taky docela dost lidí. Jsem rád, že to viděli Pardubáci.“

Jak se vám pak dýchalo v prodloužení? Vypadalo docela divoce, cinkaly tyče a vy jste měl pořád dost sil...

„Tohle je super, hrát tři na tři nemá chybu, tyč na naší straně, na jejich, hodně šancí, lidem se takový hokej musí líbit. Skvělá část hry. Dobře, že jsme to zvládli my. Soupeř měl taky šance. Vždycky je to o tom, abyste se zbytečně nezbavovali puku, jako se nám to povedlo na konci, kdy se podařilo využít situaci 2 na 1. David Tomášek ukázal výborné zakončení.“

Poslední dobou se dostal do výjimečné formy. Souhlasíte?

„Věří si. Přijel z rychlejšího levelu, byl na nároďáku, vidíte na něm, jak si k tomuhle hokeji čichl. Může mu to jenom pomoci, každý hráč by chtěl hrát výš, udělat si jméno. Těží z té reprezentace a pro nás dobře.“