Rohlík skončí! Pardubice padly na dno, v pondělí se šéfa zbaví

Porážka v Litvínově 5:6 a pád na poslední místo hokejové extraligy. To je tečka za angažmá Pavla Rohlíka v Pardubicích. Předseda představenstva, generální manažer a trenér? Už brzy ne. Ve všech svých funkcích by měl podle informací iSport.cz v pondělí skončit. Město Pardubice, nový majoritní akcionář, si dopoledne zvolí představenstvo a management a nastoupí i nový realizační tým.

V říjnu 2015 se Rohlík stal generálním manažerem klubu, v září 2016 se jmenoval trenérem, od listopadu byl předsedou představenstva. Noví majitelé Dynama v pondělí dopoledne podle všeho řeknou, že stačilo.

„Všechno oznámíme v pondělí 16. ledna na tiskové konferenci,“ odbýval všechny dotazy na to, co se v klubu peče, nový šéf, primátor města Martin Charvát. Pardubice koupily podíl v klubu od Romana Šmidberského za 12,5 milionu korun (k částce patří ještě Šmidberského desetimilionová pohledávka vůči klubu) a až v pondělí po valné hromadě mohou konat.

Prvním krokem by podle iSport.cz mělo být odvolání Rohlíka ze všech funkcí a nástup nových lidí. Ekonomiku klubu bude mít na starosti primátor, novým generálním manažerem by se měl stát Dušan Salfický.

Ten podle našich zdrojů hledal trenéra, který nebude spjat s pardubickou minulostí, bude mít chuť se uvázat na delší dobu a nic mu nezabrání, aby nastoupil okamžitě. Jeho mužem číslo jedna by měl být Miloš Holaň, bývalý obránce a naposledy kouč Trenčína, který všechny atributy splňuje.

„Práce je základ. Jestli se nevrátíme k tomu, co Pardubice zdobilo dřív, budeme se dál plácat v tom, v čem se plácáme. Je to v každém z nás,“ řekl obránce a společně se Salfickým jeden z nových akcionářů Petr Čáslava. O tom, co klub čeká od nového týdne, se ale bavit nechtěl: „Počkejte si do pondělí, pak se o tom můžeme pobavit.“

Dál se ale pojede bez Rohlíka. To je jistota.

Kdo by měl působit v novém managementu a kdo by se mohl v Pardubicích postavit na lavičku? Podrobné informace čtěte v pondělním vydání deníku Sport!