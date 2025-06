Janotka: Kliment a Slavia? Padesát na padesát. Nabídli hráče, o nichž nejsme přesvědčeni

„Je to padesát na padesát. Není to fráze, ale můj názor. Pokud dostanete nabídku od Slavie, vždy vás to osloví. Obrovská čára přes rozpočet je samozřejmě jeho zranění. Teď je otázkou, do jaké míry má Slavie tah na bránu a za jakou cenu do toho chtějí jít. To je otázka na vedení klubů. Jsem s Honzou v komunikaci, na začátku června absolvoval v Praze kontrolu. Hojení vypadá velice dobře, srůst kosti je taky v dobrém stavu, takže vše jde podle plánu. Návrat se těžko určuje, je to hodně individuální, ale tipuju plus minus začátek září.“