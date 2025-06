Pittsburgh se za rok rozloučí s Malkinem. Co dál? Do Ruska nechce, konec je reálnější

Pozvolná přestavba hokejového Pittsburghu se po příští sezoně dotkne i velké klubové ikony. Podle informací webu The Athletic čeká Jevgenije Malkina poslední sezona v organizaci Penguins. Co bude s legendárním útočníkem dál? Ve hře je návrat domů do Ruska i pokračování v NHL. Osmatřicetiletý hokejista ale už dříve prozradil, že by chtěl Pens zůstat věrný.