Vémola chystá velkolepou rozlučku: oslava 40. narozenin či dražba věcí z boje s Véghem

Bojovník Karlos Vémola doručil, co slíbil. Stal se jediným člověkem na světě, který porazil šampiona Bellatoru Attilu Végha dvakrát. Přesně o týden později po velkolepém vítězství v neuvěřitelné trilogii se rozloučí se svou kariérou, a to ve velkém stylu. V House of Fun Prague se totiž koná speciální Noc s legendou, která je zároveň ukončením jedné velké kariéry, a také oslavou 40. narozenin populárního Terminátora.