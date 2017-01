Čtyřbodový Červený po kanonádě: I vedení 5:0 je zrádné, ale zvládli jsme to

Od začátku jste cítil, že tohle je zápas, kdy to bude lepit samo?

„Spíš až po těch pěti gólech to bylo cítit. První třetina nám vyšla, ale pořád jsme si zdůrazňovali, že musíme hrát dobře dozadu, i když se nám to úplně nedařilo a Rybku (Patrika Rybára) jsme tam kolikrát nepodrželi, mohl vychytat čisté konto. Hlavně, že jsme ale vyhráli, to je základ.“

Bylo těžké v hlavě držet, při snadně nabitém náskoku 5:0, myšlenku, že pořád je potřeba zůstat koncentrovaný?

„Je zrádné, když vedete 5:0, dostanete gól, přijde oslabení, pak další a třeba vám v hlavě něco začne klíčit. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Fotbalový trenér Josef Csaplár říkal, že 2:0 je nejhorší. 5:0 musela být pohoda, ne?

(směje se) „To jo, ale pár zápasů se už takhle otočit podařilo. Museli jsme si dávat pořád bacha.“

Vy jste řádil, na čtyři góly z devíti jste nahrával. Dostal jste se do laufu už na rozbruslení, kdy hradecký klub zveřejnil video, jak zalepujete jeden puk za druhým?

„Jo, tohle (usměje se). Dvořka (Jaroslav Dvořák) mi to tam dobře nahrával, tak jsem to natrénoval na večer. A tam to taky vyšlo.“

Z vašich momentů asi nejvíc zaujala asistence na Richarda Jarůška při gólu na 2:0. Tušil jste ho při zadovce za sebou?

„Když jsem jel pro puk, věděl jsem, že tam pořád stojí, tak jsem mu to tam poslal. Když je na tomhle místě, většinou se nemýlí.“

Vypadá to, že minulá porážka ve Zlíně byla spíš jen výchovná facka. Je cenné, že jste se zase rychle vrátili na vítěznou vlnu?

„Tam jsme hráli první třetinu 1:1 a říkali si, že musíme přidat. Jenže nám tam zase padnul nějaký gól a my to už neotočili. Na zápasy venku se musíme víc soustředit, nemůžeme tolik útočit, hrát víc z obrany. Každý je doma silnější dopředu, na to si musíme dávat pozor.“

To samé platí o Hradci. Osmá výhra doma v řadě. Vnímáte sami tu sílu na svém hřišti s hlasitou kulisou v zádech?

„Fanoušci nás ženou dopředu, to je fakt. Hraje se nám tady výborně, je super, když dáváme tolik gólů, všichni se baví a všichni jsou spokojeni.“

A termín Mountfield hokej je už nenávratně pryč, už žádná urputná obrana...

„Je pravda, že víc útočíme. Dost hráčů se tady vyměnilo a vyvíjí se i samotný hokej, systémy jsou jiné a tenhle nám vyhovuje. Snad v tom budeme takhle pokračovat.“

Je to i větší zábava, když najednou víte, že umíte soupeře přestřílet a ne jenom ubránit?

„Vážíme si každé výhry, tři body dostanete za výhru 9:3 i 2:1. Každý je ale rád, když se povede hezká střela, nebo nahrávka do prázdné jako teď s Chomutovem.“

Vnímali jste, že byla potřeba Chomutov pod vámi odříznout a v první šestce se osamostatnit?

„Je důležité, že jsme jim odskočili na čtyři body a máme ještě nějaké zápasy k dobru, ty budeme chtít taky využít. Šestka je pro nás cílem, možná se pak budeme moci porvat i o vyšší příčky, tabulka nad námi je už hodně vyrovnaná.“

Je reálné, že byste se mohli vydrápat někam ke třetímu místu?

„Spíš se snažíme koukat dolů, abychom byli v šestce. Ale proč ne, chceme jít co nejvýš, mít co nejlepší pozici pro play off.“

