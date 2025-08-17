Rouček rozdal ČTRNÁCT žlutých. A faul Chaloupka? Kozel: Za mě to nemá jiné řešení
Jeden z nejvychvalovanějších českých sudí současnosti Karel Rouček pozval Jablonec se Slavií (1:1) k mariáši. Během utkání rozdal celkem čtrnáct žlutých karet, jedenáct pro hráče a tři pro vzbouřence na lavičkách. „Nevzpomínám si na nějaký tvrdší faul,“ marně rozpřáhl ruce Jindřich Trpišovský. „Některé karty být nemusely,“ souhlasil jablonecký kouč Luboš Kozel. Pravdou je, že rozhodčí nastavil od začátku přísný metr. Možná nechtěl, aby se mu utkání zvrhlo v nenávistnou válku. Zbytečnou úzkostlivostí však na hřiště vnesl nervozitu. Utkání se mu nepovedlo.
Paradoxní je, že ve chvíli, která si o to doslova říkala, nechal karty v kapse. A Jablonec se cítil extrémně dotčený. Šlo o situaci z devětasedmdesáté minuty. Slavia prohrávala 0:1, tlačila se za vyrovnáním, vzadu hrála na extrémní riziko. Při tomto způsobu hry je velký tlak na stopery, kteří musejí zvládat těžké souboje jeden proti jednomu.
Přesně k takovému došlo na polovině hřiště. Dva kohouti – domácí David Puškáč a hostující Štěpán Chaloupek – se do sebe zaklesli, za nimi stál už jen gólman Slavie… V souboji si od začátku aktivněji počínal sešívaný obránce. Útočníka Jablonce držel za dres i za ruku, a to hodně nešikovně. I proto se Puškáč posléze dostal do výhodnější pozice, mohl pospíchat sám na branku, ale Chaloupek mu v tom levou rukou zabránil.
Jablonecká střídačka byla na nohou, dožadovala se vyloučení. Rouček byl však proti, hru nechal pokračovat. Po přerušení pak přiběhl k běsnícímu Kozlovi a ukázal mu žlutou kartu. Tím pro sudího jeden z mikropříběhů utkání skončil. U videa seděl Jan Adam, po přezkoumání inkriminovaného momentu se rozhodl neintervenovat, nedospěl k názoru, že by se jednalo o zjevnou chybu.
Nezvykle přísný Rouček
„V zápase byly situace, které byly nějak posouzené a mohly ho ovlivnit,“ zakoulel očima Kozel během úvodního hodnocení na tiskové konferenci. Na první dobrou byla znát kyselost z Roučkova rozdílného pohledu na věc. „Stačilo posoudit jednu situaci jinak a závěr zápasu by byl taky jiný. Z tohoto pohledu je to o detailech, které někdy hrají pro vás, jindy ne.“
Na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport, zda měl být Chaloupek vyloučený, odpověděl Kozel takto. „Za mě to přece nemá jiné řešení,“ zakroutil hlavou. „Minule rozhodl sudí v náš prospěch (případ Sinjavského z Bohemians) a bylo to špatně. Teď se nám to asi vrátilo.“
Sudí Rouček je známý tím, že rád pouští hru, zákroky na hraně nechává bez povšimnutí. Fotbal má pak spád a švih. Baví to diváky, hráče i trenéry. V Jablonci byl však nezvykle přísný. Zápasu nepomohl. Patnáct žlutých karet je extrémní číslo i na soubojovou Chance Ligu.
„Překvapilo mě to, protože oba týmy chtěly hrát. Nevzpomínám si na nějaký tvrdší zákrok. Možná to bylo tím, že rozhodčí nastavil na začátku určitý trend. První faul byl hned za žlutou, pak to asi takhle musel posuzovat. Mnohdy jsou zápasy mnohem agresivnější, tvrdší. Některé situace vyplývají z toho, že jste v plném běhu a faul je pak jasný. Hráči si nic nedarovali, ale byli féroví,“ hodnotil Jindřich Trpišovský.
Kozel s ním souhlasil. Méně už s některými výroky Karla Roučka…„Nevím, jestli některé žluté musely být… Podle mě ne.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu