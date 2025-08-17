Předplatné

Rouček rozdal ČTRNÁCT žlutých. A faul Chaloupka? Kozel: Za mě to nemá jiné řešení

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Douděra trefil bod a odvrátil první prohru mistrů
Náramná kulisa při utkání Jablonce proti Slavii
Fotbalisté Jablonce děkují fanouškům za podporu po bitvě se Slavií
Fotbalisté Slavie oslavují vyrovnávací gól Davida Douděry (uprostřed) v Jablonci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s Janem Bořilem (vlevo) a Ivanem Schranzem děkují fanouškům v Jablonci za podporu
David Douděra tradičně ve velkém oslavuje trefu v dresu Slavie
Hodně ostrý souboj mezi fotbalisty Jablonce a Slavie
Jablonecký obránce Jakub Martinec s bolestivou grimasou na trávníku
24
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Jeden z nejvychvalovanějších českých sudí současnosti Karel Rouček pozval Jablonec se Slavií (1:1) k mariáši. Během utkání rozdal celkem čtrnáct žlutých karet, jedenáct pro hráče a tři pro vzbouřence na lavičkách. „Nevzpomínám si na nějaký tvrdší faul,“ marně rozpřáhl ruce Jindřich Trpišovský. „Některé karty být nemusely,“ souhlasil jablonecký kouč Luboš Kozel. Pravdou je, že rozhodčí nastavil od začátku přísný metr. Možná nechtěl, aby se mu utkání zvrhlo v nenávistnou válku. Zbytečnou úzkostlivostí však na hřiště vnesl nervozitu. Utkání se mu nepovedlo.

Paradoxní je, že ve chvíli, která si o to doslova říkala, nechal karty v kapse. A Jablonec se cítil extrémně dotčený. Šlo o situaci z devětasedmdesáté minuty. Slavia prohrávala 0:1, tlačila se za vyrovnáním, vzadu hrála na extrémní riziko. Při tomto způsobu hry je velký tlak na stopery, kteří musejí zvládat těžké souboje jeden proti jednomu.

Přesně k takovému došlo na polovině hřiště. Dva kohouti – domácí David Puškáč a hostující Štěpán Chaloupek – se do sebe zaklesli, za nimi stál už jen gólman Slavie… V souboji si od začátku aktivněji počínal sešívaný obránce. Útočníka Jablonce držel za dres i za ruku, a to hodně nešikovně. I proto se Puškáč posléze dostal do výhodnější pozice, mohl pospíchat sám na branku, ale Chaloupek mu v tom levou rukou zabránil.

Jablonecká střídačka byla na nohou, dožadovala se vyloučení. Rouček byl však proti, hru nechal pokračovat. Po přerušení pak přiběhl k běsnícímu Kozlovi a ukázal mu žlutou kartu. Tím pro sudího jeden z mikropříběhů utkání skončil. U videa seděl Jan Adam, po přezkoumání inkriminovaného momentu se rozhodl neintervenovat, nedospěl k názoru, že by se jednalo o zjevnou chybu.

Nezvykle přísný Rouček

„V zápase byly situace, které byly nějak posouzené a mohly ho ovlivnit,“ zakoulel očima Kozel během úvodního hodnocení na tiskové konferenci. Na první dobrou byla znát kyselost z Roučkova rozdílného pohledu na věc. „Stačilo posoudit jednu situaci jinak a závěr zápasu by byl taky jiný. Z tohoto pohledu je to o detailech, které někdy hrají pro vás, jindy ne.“

Na přímý dotaz deníku Sport a webu iSport, zda měl být Chaloupek vyloučený, odpověděl Kozel takto. „Za mě to přece nemá jiné řešení,“ zakroutil hlavou. „Minule rozhodl sudí v náš prospěch (případ Sinjavského z Bohemians) a bylo to špatně. Teď se nám to asi vrátilo.“

Sudí Rouček je známý tím, že rád pouští hru, zákroky na hraně nechává bez povšimnutí. Fotbal má pak spád a švih. Baví to diváky, hráče i trenéry. V Jablonci byl však nezvykle přísný. Zápasu nepomohl. Patnáct žlutých karet je extrémní číslo i na soubojovou Chance Ligu.

„Překvapilo mě to, protože oba týmy chtěly hrát. Nevzpomínám si na nějaký tvrdší zákrok. Možná to bylo tím, že rozhodčí nastavil na začátku určitý trend. První faul byl hned za žlutou, pak to asi takhle musel posuzovat. Mnohdy jsou zápasy mnohem agresivnější, tvrdší. Některé situace vyplývají z toho, že jste v plném běhu a faul je pak jasný. Hráči si nic nedarovali, ale byli féroví,“ hodnotil Jindřich Trpišovský.

Kozel s ním souhlasil. Méně už s některými výroky Karla Roučka…„Nevím, jestli některé žluté musely být… Podle mě ne.“ 

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů