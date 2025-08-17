Holoubek se těšil na Plzeň: Vždycky si dávám dvě. Obírání favoritů i krocení euforie
Po sobotním výkonu s Plzní, podpořeným výhrou 2:0, se mu zápas Dukly hodnotil výborně. David Holoubek (45) ocenil, jak jeho tým přistoupil k utkání se silným a favorizovaným protivníkem. Mladý celek na Julisce obstál proti českému vicemistrovi a udělal radost i solidně zaplněnému stadionu. „Ale určitě tady není žádná euforie,“ zmínil spokojený kouč, když se vracel za průběhem zápasu, který Dukla rozhodla v prvním poločase.
Po vítězném zápase máte úsměv na tváři. Vyšel vám s Plzní absolutně podle představ?
„Asi jo. Dali jsme dva góly po standardních situacích. Jsme rádi, že jsme vůbec nějaké vstřelili, předtím se nám to úplně nedařilo. Odvedli jsme rozhodně dobrý, týmový výkon, na kterém jsme samozřejmě chtěli stavět. Jsme mladý tým, který potřebuje získávat body. Tyhle tři jsou nad plán. Věděl jsem, že nás čeká velmi, velmi těžký soupeř skvěle vedený Mírou Koubkem. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Co se týká toho úsměvu – já se směju, i když prohrajeme, pakliže výkon je dobrý. To třeba posledně v Liberci (prohra 0:2) tak nebylo.“
Kdybych vám řekl před sezonou, že na startu ligy remizujete v Olomouci, s Baníkem, teď porazíte Plzeň – věřil byste mi?
(úsměv) „Asi ne, řekl bych, že jste bláznivý, že s takovými týmy se ještě srovnávat nemůžeme. Na druhou stranu – v realitě jsme to zvládli slušně, obstojně. Ale cítíme, že je třeba udělat kus další práce. Všichni v klubu vnímáme, že nás čekají daleko těžší, důležitější zápasy. Například proti týmům, které budou s námi ohroženi ve spodku tabulky.“
Hraje se vám lépe proti silnějším celkům, které hrají v evropských pohárech, kde na vás není takový tlak? Příští kolo jedete na Spartu.
„Souhlasím s vámi. Obecně – českému národu prospívá, když jsme outsideři. Nevím, co v nás je, ale když jsme favorité, rázem se tak neumíme vůbec chovat. Je to asi zakořeněné někde v našem DNA. Proto tady máme zahraniční hráče, kteří by tohle měli změnit. Role outsidera napříč ligou, napříč všemi sporty, nám svědčí. Ale je to škoda, měli bychom se učit i hrát, vyhrávat a nebýt outsideři.“
Oceníte tým za druhou půli, kdy jste slezli do bloku a tlak Plzně odbránili, navíc ještě měli možnosti z brejků?
„Vycházelo to z toho, že Plzeň vystřídala, dala tam hráče, kteří jsou vysoce kvalitní. Změnili rozestavení, my jsme ho také změnili. Logicky nás to dostalo do hlubšího bloku, ale tam jsme se chovali velmi dobře, zodpovědně. Ještě jsme k tomu byli nebezpeční. Ač jsme neměli dobré držení míče, pořád jsme byli nebezpečnější a měli možná i víc brankových příležitostí.“
Slovo euforie je pro mě moc
Uvědomil jste si, že za posledních deset let je to teprve druhá výhra nad Plzní?
„Upřímně řeknu, možná je tohle má chyba, ale tuhle historii moc nevnímám. Vnímám historii našeho klubu, velkých hráčů, kteří v Dukle nastupovali, to tady na stadionu cítím ze všech zdí, ze síně slávy. Ale potěšilo mě to.“
V úterý proti Rangers hrála Plzeň výborně. Počítali jste s tím, že by po pohárovém zápase mohla být v útlumu?
„Znám to ze svých předchozích působišť. Evropské poháry jsme hráli s Mladou Boleslaví, tam na to hráči zvyklí úplně nebyli. Plzeň už je v tomhle zkušenější. Ale přepínání z evropských pohárů do ligy je velmi těžké. Dovedu si to představit - hraješ s Rangers, za čtyři dny jedeš na Julisku. Je to velmi složité, od toho jsme tady my jako soupeř, abychom jim ukázali, že to lehké opravdu nebude. Kluci to dobře odpracovali. S tímhle jsme před zápasem počítali.“
Dělá vám radost euforie, která v klubu panuje po výborných výsledcích proti silným soupeřům?
„Slovo euforie je pro mě moc. Když si vybavím zápas v Liberci, jak jsme z toho byli všichni zklamaní. Určitě tady není žádná euforie, naopak taková pracovní nálada. Pořád se k tomu vracím, asi bych už ani nemusel. Ale pro mě je to takový red flag k tomu, že tady nemůžeme spát z jednoho dobrého výsledku, výkonu. Naopak nás to musí povzbudit a dál pracovat. Mladí hráči získávají zkušenosti, když je to podpořené výhrou, skokově naroste všechno – sebevědomí, kvalita… Za to jsem moc rád a toho si ceníme.“
Jak výhru oslavíte?
„Pojedu domů, zaparkuju a půjdu do své hospůdky dát si dvě piva. Vždycky si dávám dvě piva, ať zápas dopadne jakkoliv. Už tam na mě čekají kamarádi, těším se, jak to společně rozebereme. Oni to rozebírají tím typickým, českým pivním způsobem, to mě vždycky baví. Horší je, když do té hospody jdu po prohře. Teď si to užiju, pak se ale podívám, co nás čeká. Příští týden v neděli ve 20:00 jedeme na Spartu. Přepínání mezi euforií a dalším programem je pro mě jako trenéra složité. Na Letné nás čeká to samé, ne-li v lepším.“
Čekal bych, že budete mluvit i o plzeňském pivu.
„Samozřejmě! My tam máme tankovou Plzeň. Když mluvím o pivu, vždycky mluvím o tankové, lahodné Plzni.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu