Řepík po olomoucké loupeži na Spartě: Nenašli jsme na ně recept

Zastavit. Hasit. Nepustit. Udeřit. Tým Olomouce jako by si vzal příklad z těch, kterým před utkáním tleskala celá hala. Sparťané poosmé vzdali hold složkám armády, policie, hasičů a záchranářů, čestné buly hodil trojnásobný olympijský medailista, kanoista Josef Dostál. „Dost bránili a my jsme na to nenašli recept,“ shrnul útočník Michal Řepík po porážce 2:4. Minulý víkend ve speciálních uniformách Pražané rozmetali tuctem gólů Třinec. Proti bojovníkům z Hané to byl pravý opak.

První zápas, kdy Sparta vzdávala hold, se podařil skvěle, tentokrát to dopadlo jinak. V čem byl problém? Čím si to vysvětlujete?

„Oni dost bránili a my jsme na to nenašli recept. Hráli dobře do defenzivy a poslední dobou nám takoví soupeři doma dělají problémy. Musíme to trošku rozebrat a přijít na to, co udělat líp, abychom tyhle týmy poráželi.“

Byl to soupeř, jaký vám nesedne?

„Třinec přijel hrát hokej a pak nám to tam naskákalo, že už to nemohli zastavit. Olomouc bránila, což jsme věděli dopředu, že to tak bude. Musíme proti takovým soupeřům být urputnější, tlačit to víc do brány, dávat to za ně. Ztráceli jsme strašně moc puků na modré čáře a oni to otáčeli, házeli za nás a s tím jsme měli problém.“

Přes porážku se vašemu útoku a Hlinkou a Vránou opět dařilo, dali jste oba góly Sparty...

„Do ofenzivy ano, ale zase jsme byli asi u dvou nebo tří inkasovaných gólů. Musíme v tom zabrat.“

Proti Třinci jste dávali góly z brankoviště, tentokrát se z dorážek dokázal prosazovat soupeř. Dostali jste lekci z efektivity?

„Asi jo. Tolik šancí neměli, a když už se tam dostali, skoro ze všeho dali góly. My jsme nějaké příležitosti měli, ale neproměnili je, jejich gólman chytal dobře. Chyběl právě ten tlak do brány, aby neviděl, hodně střel chodilo ze strany a s tím si poradil.“

Taky ze tří přesilovek Olomouc dvě využila a ten zlomový na 1:2 dala v oslabení. To byl taky podstatný rozdíl...

„V takových situacích bychom skórovat měli, což se nepodařilo. Nedá se nic dělat. Musíme to rozebrat a připravit se na Chomutov, což bude podobný hokej. Musíme ten zápas urvat. Snažili jsme se, makali, ale v ten moment, kdy jsme měli udělat správné rozhodnutí, tak jsme ho neudělali. Takové zápasy prostě přijdou. Musíme se z toho poučit, abychom v neděli vyhráli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:06. Řepík, 48:18. P. Vrána Hosté: 26:19. J. Knotek, 31:30. Eberle, 46:43. Laš, 49:31. Laš Sestavy Domácí: F. Novotný (Pöpperle) – Gernát, Piskáček, Kalina, Švrček, Nedomlel, Eminger, Mikuš – J. Hlinka, P. Vrána, Řepík – Klimek, Smejkal, Forman – Kumstát, Pech, Ihnačák – Uher, Cingel, Kudrna. Hosté: Konrád (M. Laco) – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, J. Galvas, Houdek, Rašner – Laš, J. Knotek, R. Vlach – Burian, Sundher, Eberle – Holec, Herman, T. Mikúš – Matai, Mrázek, Kotala.