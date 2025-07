Nejnižší odměna nevadí, český panter pokračuje v lovu. Nosek se upsal šampionům

Nejen hvězdami je aktuální úspěch Floridy živen. Za druhým ziskem Stanley Cupu v řadě stál letos i pracant ze čtvrté formace Tomáš Nosek. Panthers museli vinou stísněného platového stropu čekat s podpisem českého útočníka do poslední chvíle před otevřením trhu s volnými hráči, ale v úterý se pardubický rodák dočkal. Renomovaný zámořský insider Frank Seravalli jako první vypálil do světa novinku, že se zkušený centr dobral pokračování na poloostrově z jihu USA.

Noskův hokejový kredit dál stoupá. Ukázal, co je potřeba proto, abyste se z nelehké pozice prosadili v NHL. Následně zvládl rok co rok potvrzovat, že místenka mezi smetánkou mu nespadla do klína z nebes, prostě si ji vysloužil. A tuhle vlastnost živí statečně dál.

Floridě se upsal k ročnímu kontraktu v hodnotě 775 tisíc dolarů (16,2 milionu korun), vyhnul se testu na trhu. Příběh o obrovité odhodlanosti pokračuje.

Třebaže by borec z širší reprezentační sestavy mohl hledat pohodlí a větší jistotu v Evropě, rozhodl se sáhnout po nejnižší odměně, jakou NHL u jednocestných smluv pod současnými pravidly nabízí. V týmu Panthers se namlsal úspěchem, ale chuť na další mimořádnou jízdu neztratil. I proto jde s gáží na minimum, nezkoušel si utrhnout větší výnos u jiného zaměstnavatele.

Poslední střídání? Nepopsatelné

Náladu kolem vládnoucího klubu si zamiloval. „Když bylo jasné, že vyhrajeme Stanley Cup, atmosféra na střídačce byla nepopsatelná. A pak poslední střídání… Prostě perfektní,“ líčil euforii šampionů Nosek pro českou mutaci oficiálních stránek NHL.

Právě závěrečnou šichtu strávil se svými kumpány ze čtvrté formace přímo na ledě. Trenér Paul Maurice tak chtěl ocenit práci, jakou mu méně vytěžovaní svěřenci odevzdali. A že po konci sezony na českého útočníka myslel ve svých plánech i generální manažer Bill Zito, jasně ukazuje, jak si boss soudržné mužstvo hýčká.

„V play off jsme se dostali do průšvihu, když jsme prohrávali 0:2 s Torontem. Kluci z poslední lajny naskočili a změnili příběh série. Proto si zasloužili být na konci na ledě, když se všechno uzavřelo,“ rozebral nenápadné gesto kouč Panthers Maurice.

S číslem 92 může v sestavě dál počítat. Floridě se vůbec povedl majstrštyk, neboť udržela podstatnou část zlatého jádra. Bez Noska by výšlap ke Stanley Cupu mohl být znatelně složitější.

Článek pokračuje pod infografikou

Čecha potkaly i horší momenty – třeba když v prodloužení úvodního finále proti Edmontonu vyhodil puk do hlediště a jeho tým prohrál při následném oslabení za zdržování hry. Jenže neúmyslný přešlap kompenzoval tím, jak v jiných početních nevýhodách neúnavně otravoval soupeře, držel ho bezpečně daleko. Svědomitým přístupem přispíval k vítězné skládačce, čehož si Florida náležitě považovala.

Naopak vyhlídka na další zítřky v barvách Cats definitivně padla u brankáře Vítka Vaněčka. Víceméně jasno o tom bylo už poté, co vedení přivedlo na pozici náhradníka nechráněného volného hráče Daniila Tarasova, u nějž se však pouze čekalo na podpis kontraktu. Šestadvacetiletý gólman se nakonec podškrábl pod roční kontrakt zlehka přesahující milionovou hodnotu.

Mnohem atraktivnější podmínky v úterý s předstihem dojednali agenti jiných hráčů. Slovenský zadák Martin Fehérváry si ve Washingtonu přijde v následujících sedmi letech na celkových 42 milionů dolarů, smlouva mu začne běžet až v roce 2026. Stejně tomu bude v případě hvězd Vancouveru, brankáře Thatchera Demka (3 roky s průměrem 8,5 milionu) a útočníka Conora Garlanda (6 let s 6 miliony).