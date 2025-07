Maškovi v Liberci: Dominik chce vytlačit Kayonda, Lukáše mrzeli lidé v Boleslavi

Nejvíce rezonující přezdívka v Liberci? Máša. A to hned dvakrát. „Trochu problém, pro jistotu vždycky běžíme oba, když na nás někdo křičí,“ směje se Dominik Mašek. Dvaadvacetiletý levý bek patří Slovanu od zimy a nyní se snaží urvat místo v základní sestavě. O rok mladší jmenovec Lukáš dorazil pod Ještěd nedávno z Mladé Boleslavi, v jejímž dresu zažil psychicky náročnou sezonu. Teď by měl někdejší obrovský talent zvednout ofenzivní sílu týmu kouče Radoslava Kováče.

Pojďme začít u toho staršího, jemuž bude za měsíc 23 let. Dominikův zimní transfer z posledních Českých Budějovic, kde loni na podzim stihl odehrát jen pět ligových startů, rovnou do velmi ambiciózního klubu překvapil. Ještě víc, když Mašek hned v prvním jarním kole proti Baníku (0:1) nastoupil v základní sestavě. Zápas se mu nepovedl, na další šanci od úvodní minuty musel čekat až do předposledního utkání sezony s Bohemians.

„Popravdě to bylo náročné,“ nezapírá Dominik. „Změna prostředí, nové bydlení, nové město, nový tým, nová kabina, vyšší ambice, větší tlak... Přesto jsem moc rád, že jsem tady. V hlavě to mám nastaveno tak, že zatímco uplynulý půlrok jsem se rozkoukával, teď se chci naplno probojovat do sestavy a hrát tam co nejvíc.“

Jednoduché to nebude. Jedničkou vlevo je Aziz Kayondo, tak jako v pátečním duelu proti Chrudimi (0:1) tam umí spolehlivě zahrát univerzál Jan Mikula, novou variantou je i Petr Hodouš a o řadu níž může zaskočit křídelník Ahmad Ghali. „Konkurence velká, ale o tom fotbal je. Těším se.“

V posledním přípravném utkání si Dominik vedl slušně. Kooperoval s posilou Soliem Afolabim a výtečně zahrával standardní situace. „Přicházel jsem s tím, že jsou mojí silnou stránkou, ale teď v únavě mi přišlo, že mi moc nejdou. Snad se to srovná,“ usmívá se.

Z čeho však jako odchovanec radost nemá, je situace v Českých Budějovice. „Obrovské zklamání a lítost. Byl jsem v klubu odmala. Teď už můžu říct, že mě mrzí to, co se ve vedení dělo a možná ještě děje. Velký klub z jihu se úplně ztratil...“

Což se nedá říci o Mladé Boleslavi, kde až dosud strávil celý život (vyjma půlročního hostování v Chrudimi) Lukáš Mašek. Byť předchozí sezona pro něj byla prazvláštní. Na jednu stranu odehrál nejvíc prvoligových minut v kariéře (770), nasbíral nejlepší čísla (5+1) a zahrál si i Konferenční ligu. Na druhou musel být mentálně odolný, protože už někdy od září bylo jasné, že on ani parťák Vojtěch Stránský nekývne na prodloužení smlouvy a zamíří do Slovanu. A to nebylo pro tehdy dvacetiletého odchovance jednoduché.

Brännström to měl těžké

„Když na vás vlastní fanoušci řvou a nefandí vám, je to nepříjemné... Já to i chápal, protože fotbalem žijí. Zkoušel jsem to přehlížet a mančaftu pomoct. A ve dvou s Vojtou se to asi lépe táhlo,“ popisuje s odstupem času. „Ačkoli to lidi třeba nevzali, já budu vzpomínat jen v dobrém, protože klub se ke mně zachoval dobře a nic nám nezazlíval,“ cení si.

Ano, v tuzemském fotbale pořád víceméně ojedinělá věc. Hráč dá najevo, že po vypršení kontraktu zamíří jinam, a tak bývá odstaven. Švédský trenér Andreas Brännström ani management v čele s novým předsedou FAČR Davidem Trundou nicméně k tomuto kroku nepřistoupili. Mašek se Stránským byli dál normálně součástí kádru – a i díky tomu zažili oba nejlepší období v kariéře.

„Pana Brännströma jsem docela cenil, protože fotbal fakt viděl. Ale v Česku to měl těžké. Evropa se povedla, získal jsem nesmírné zkušenosti,“ pochvaluje si Lukáš. „Nicméně v Boleslavi to bylo pořád stejné a já už chtěl nový impuls, abych se fotbalově rozvíjel. A Liberec se mi v tomto líbil nejvíc. Všechno je na Slovanu teď zajímavé – sportovní i marketingová stránka. Liberec chce konkurovat top klubům.“

Důležité bude, aby byl ofenzivní univerzál, jehož talent byl v šestnácti letech po ligovém debutu i díky somatotypu připodobňován k Adamu Hložkovi, zdravý. Zranění ho totiž často brzdila, naposledy v zimě, kdy měl zlomené čtyři kůstky v nártu. „Dostávám se do toho,“ přikyvuje.

Nastupovat může na hrotu, kde je však jedničkou Raimonds Krollis, i pod ním, klidně na desítce nebo falešně z křídla, byť přednosti uplatní spíš na centrální pozici. S kamarádem Stránským, Michalem Hlavatým a Lukášem Masopustem by vytvořili kombinačně hodně silnou partičku.

V prvním kole se Severočeši představí v Mladé Boleslavi. „Už mi přišlo hodně zpráv, chystám se.“

DOMINIK MAŠEK (22) V LIZE

Sezony: 1

Kluby: 2 (České Budějovice, Liberec)

Zápasy / minuty: 9 / 577

Góly + asistence: 0 + 0

Žluté / červené karty: 2 / 0

Šance na základní sestavu podle Sportu: 30 %

LUKÁŠ MAŠEK (21) V LIZE

Sezony: 5

Kluby: 1 (Mladá Boleslav)

Zápasy / minuty: 69 / 2295

Góly + asistence: 6 + 2

Žluté / červené karty: 8 / 0

Šance na základní sestavu podle Sportu: 50 %