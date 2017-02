Extraligový šerif Holý k hrozbě Pardubic: Schovaly se za Salfického

Potrestaný hráč nebo klub může podat proti rozsudku disciplinární komise odpor, ale postižený nemůže dělat vlastně nic. Není to paradox?

„Jenže takhle si to stanovila APK (Asociace profesionálních klubů). Klub v podstatě nemá žádnou páku, aby to mohl ovlivnit, jak teď v případě Pardubic. A oni to popsali dobře, když tvrdí, že nemají v podstatě žádné pravomoci. Ale opakuju: Tak to stojí v řádech a stanovách, které si dohodly samy kluby, tak je to bohužel dané. Už jsme podobně řešili jiný případ, taky kvůli tomu, že se klub domníval, že hráč by měl být potrestán, a nebyl. To se nepotvrdilo, nicméně není žádná podpora a šance, aby to klub zpětně mohl ovlivnit.“

Znamená to, že když si Pardubice stěžují na disciplinárku, tak brečí na špatném hrobě?

„Tak. A pak je tady další věc, že APK, kam spadají i Pardubice, jednohlasně zvolila jako předsedu disciplinární komise mě. V první fázi, ve zkráceném řízení mi dali možnost poradit se s Vladimírem Šindlerem, bývalým vynikajícím rozhodčím, a Josefem Řezníčkem, který řídí extraligu a je rekordmanem v počtu zápasů. Zkrácené řízení tedy konzultuji s těmito dvěma profíky. Pokud je podán odpor nebo nejasnosti, sejde se celá disciplinární komise, což jsou taky odborníci a profesionálové, bývalí vynikající hráči: Viktor Ujčík, Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda a Radim Tesařík. Takže se jedná o pohled celé komise, sedí v ní lidi, kteří mají něco odehráno, mají s hokejem letité zkušenosti. Komise musí splňovat určité podmínky a mít nějakou historii. Kdežto při hodnocení v tisku mi tahle odbornost chybí. A to mě svým způsobem i uráží."

S hrozbami soudem jste se už setkali?

„Ne. Ale vždycky je něco poprvé. Spousty zákroků, které jsme řešili, rasismus v hledišti a tak dál. To, že Pardubice hrozí soudem, tady ještě nebylo. Ale jednak nevím dost dobře, s kým jak a proč by ten soud měl probíhat, neboť samy kluby si tuhle komisi samy zvolily. A dosud s tím nikdo neměl problém. To, že teď vystoupí Pardubice, je jiná věc. Jako hlavu toho všeho si vybraly Dušana Salfického. Když to řeknu blbě, rozměr kluziště je šedesát na třicet a Dušan Salfický strávil celou svoji kariéru na ploše brankoviště třikrát tři metry. Odtud je zcela odlišný pohled na hokej, než když se pohybujete po celém kluzišti. Pokud odbornou komisi složenou z bývalých hokejistů napadá, že neví, jak se má hráč chovat na útočné modré, připadá mi to jak utopie. Aby někdo, kdo celou kariéru stojí v brankovišti, tohle dovedl správně odhadnout... Pardubice se za Salfického zbaběle schovaly. Dušan to špatně podal a upletl bič sám na sebe.“

Ale souhlasíte, že se názory na zákrok různí? Není třeba nějaká možnost, aby se případ ještě jednou prošetřil, když šlo o tak nebezpečnou záležitost?

„Ale my jsme to všechno konzultovali! Nemyslete si, že zůstáváme jen u sebe. Bavím se i s dalšími lidmi, kteří to hráli, zajímám se zpětně o jejich názor. Devadesát procent těchhle hokejistů řekne, že to byl parádní strom a že si Čáslava naběhl. A jsou to jména, legendy, hráči, kteří něco dokázali. Co rozpoutaly Pardubice, to je jen strašně malé procento. Když tam budete chtít vidět loket, tak ho tam uvidíte. Hráč jde ramenem do soupeře. Částečně přepadává a automaticky loket vyjede nahoru. To je fyzika.“

V zámoří se však postih takových věcí zpřísnil, snaží se je vymýtit a předcházet jim. Neměla by liga hráče taky víc chránit?

„Dobře, ale my jsme posléze vydali rozhodnutí na Květoně. Šlo o podobný zákrok, soupeř si snížil pozici, šel hlavou dolů, utrpěl zranění v obličeji. Ale nechali jsme to taky být. Pardubice se teď zasekly, protože řeší jeden svůj problém. Disciplinárka za sezonu vynese sto padesát rozhodnutí. Připusťme, že se jednou, dvakrát můžeme zmýlit. V poměru k počtu případů je to pořád vysoké procento úspěšnosti. A pokud se zeptáte někoho mimo Pardubice, řekne vám, že to bylo v pořádku. Pardubičtí tam ten loket viděli. Komisi zvolily kluby, takže i ony možná teď vystoupí proti tomu, jak se zachovaly Pardubice. Je možné, že tohle chování nebudou akceptovat, když se na něčem domluvily.“