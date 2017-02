Dvougólový střelec Buchtele: Chtěli jsme tři body a máme je

Nebyl to pro Spartu jednoduchý večer. Pražský celek ale dokázal urvat cennou výhru na ledě Mladé Boleslavi 4:2, dvěma góly se o to postaral útočník Jan Buchtele. „Pár zápasů mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Sedá si to a myslím, že to bude dobrý,“ mluvil o návratu do extraligy rodák z Hradce Králové. V šesti zápasech po příchodu z Jekatěrinburgu vstřelil tři góly.

V první třetině byla Mladá Boleslav lepší herně i střelecky. Oddechli jste, že se šlo do kabin za bezbrankového stavu?

„Vlítli na nás, my si tu první třetinu chtěli ohlídat, abychom šli do vedení nebo to bylo alespoň za nerozhodnutého stavu. Ta první třetina byla od nás vlažnější, ale pak jsme trošku zapnuli, začali hrát důsledněji, na hře to bylo znát a pak jsme si i víc věřili.“

Když jste ve 47. minutě zvyšoval na 3:1, vypadalo to se Spartou už velmi slibně. Boleslav ale dokázala snížit a sahala i po vyrovnání. Čím jste si to v závěru zkomplikovali?

„Dostali jsme se do vedení, chtěli jsme si v klidu pohlídat závěr, ale inkasovali jsme takovej trochu nešťastnej gól. Byla tam chyba na modrý čáře. To nám samozřejmě bralo krev ze žil. Bylo to vidět na dalším střídání, když tam lítali, napadali, byli hodně nepříjemný, ale dokázali jsme se nějak zkorigovat. Pak samozřejmě tím vyloučením se to ještě zkomplikovalo, ale víceméně jsme je nepustili ani ke střelám. Chtěli jsme tři body a máme je.“

V zápase jste vstřelil dva góly. Ten první v přesilové hře byl trochu nečitelný. Jak jste ho viděl?

„Ani pro mě nebyl moc čitelný. Byla to přesilová hra, Pecháček (Lukáš Pech) mi to dal na modrou. Já jsem viděl, že tam kluci stojí před brankářem, že toho moc nevidí. Tak jsem to tam nahodil, a jestli to někdo tečoval nebo to prošlo čistě, to už je jedno. Gól byl hodně důležitej.“

Co druhý gól, kterým jste zvyšoval na 3:1?

„Tuším, že tam byla jejich ztráta na modrý čáře. Klíma (Lukáš Klimek) mi to posunul, pak už jsme jeli přečíslení tři na dva. Já jsem trošku zpomalil, nikdo na mě nešel, měl jsem docela dost času, tak jsem to zkusil vystřelit.“

Jak se cítíte po návratu do extraligy? V šesti zápasech jste vstřelil tři góly.

„Tak to asi není úplně měřítko tyhle statistiky. Pár zápasů mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Sedá si to a myslím, že to bude dobrý.“

Na Mladou Boleslav se Spartě dlouhodobě daří, letos jste získali plný počet 12 bodů. Jak to, že se vám na Bruslaře tak daří?

„Každej zápas je samozřejmě jinej. Já nemůžu hodnotit předešlý zápasy, když jsem tady nebyl. Co si pamatuju z předešlé sezony, tak vím, že každej zápas tady byl těžkej. Druhá třetina byla hodně otevřená, tam to lítalo nahoru dolů. Nás podržel gólman.“

Blíží se závěr základní části. Sledujete i tabulku, ve které stíháte druhý Třinec?

„Každej to po očku sleduje, kór když je takhle napjatej závěr základní části. Chceme každý zápas vyhrávat.“

Zbývá vám odehrát tři poslední kola. Koho ze soupeřů Litvínov, Karlovy Vary, Plzeň vidíte jako nejtěžšího?

„Dík za připomenutí… (směje se) Každej zápas bude určitě nepříjemnej, to se takhle těžko hodnotí. Těžko říct, může se to odvíjet úplně všelijak.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:52. Orsava, 52:41. Vampola Hosté: 21:53. Řepík, 23:47. Buchtele, 46:06. Buchtele, 58:39. Řepík Sestavy Domácí: Maxwell (Halász) – Stříteský, Kučný, Kurka, Hanzlík (C), T. Voráček, Holub, Hrdinka – Hyka, Musil, Lenc – Pacovský, Urban, Látal – Žejdl, Klepiš, Orsava – Pabiška (A), Vampola (A), Pospíšil. Hosté: F. Novotný (Wolf) – Gernát, Mikuš, Švrček, Kalina, Eminger, Nedomlel, Barinka – Řepík, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Klimek, Smejkal, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát (A) – Kudrna, Cingel, Uher.